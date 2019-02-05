Goodyear, "En İyi İşveren Ödülü"Nün Sahibi Oldu

Goodyear Türkiye, İnsan Kaynakları alanındaki politikaları ve uygulamalarıyla Top Employers Institute tarafından "En İyi İşveren" ödülüne layık görüldü.

Goodyear Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, İspanya, İngiltere, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere diğer on bir ülkede de bu ödülü aldı.

Goodyear Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Selda Kalleci, önceliklerinin her zaman çalışanları olduğunu ve böyle olmaya da devam edeceğini söyledi ve ekledi:

"Doğru insan kaynakları uygulamaları yetenekli çalışanlarımızın firmamızda çalışmaya devam etmelerini sağlarken yeni yetenekleri de ekibimize kazandırıyor.

"Top Employers Institute tarafından verilen bu sertifika bizim için çok önemli.

"Bu sertifika Goodyear'a pazardaki diğer başarılı şirketlerle karşılaştırmalı değerlendirilme imkanı sağlıyor ve mükemmellik konusunda kararlı bir işveren olarak gelişim gösterebileceğimiz alanların belirlenmesine fırsat tanıyor.

"Ayrıca alanında en yetenekli kişileri şirketimize kazandırma ve mevcut insan gücümüzü koruma adına işveren markamızın güçlenmesine de katkıda bulunuyor."

Top Employers Institute CEO'su David Plink, "2019 'En İyi İşveren' sertifikasına sahip şirketler, çalışanları için üstün standartlarda bir ortam sağladıklarına ve çalışanlarına öncelik vererek en doğru İK uygulamalarının gelişimini teşvik ettiklerine inanıyoruz. Bu firmalar insan kaynakları alanında en iyisini başarmak için üstün çaba göstererek iş dünyasının zenginleşmesine yardımcı oldular ve bu nedenle en iyi işverenler olarak seçildiler" dedi. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA