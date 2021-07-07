Goodyear'e altın ihracat ödülü
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Goodyear'e altın ihracat ödülü

Goodyear'e altın ihracat ödülü
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Goodyear, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği OİB 2020 yılı İhracat Başarı Ödülleri'nde 'Altın İhracat Ödülü' almaya hak kazandı.

Goodyear, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) düzenlediği OİB 2020 yılı İhracat Başarı Ödülleri'nde 'Altın İhracat Ödülü' almaya hak kazandı.

Goodyear açıklamasına göre, ödülü, OİB adına OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı, Goodyear Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu'na takdim etti.

Goodyear, Türkiye pazarında pandeminin getirdiği zorluklara rağmen 2020'de satışlarını artırmayı başardı. Goodyear, 2020'de orijinal ekipman satışını adet bazında yüzde 5,7 artırırken, yenileme pazarında güçlü bir satış ivmesi yakalayarak, satışlarını adet bazında yüzde 21,9 oranında artırdı.

2020 yılında Türk otomotiv sektörünün en büyük 14'üncü ihracatçısı olan Goodyear, 2020 yılında 183 milyon USD'nin üzerinde ihracat gerçekleştirerek ekonomi için katma değer yaratmaya devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Genel Müdürü Mahmut Sarıoğlu, "Goodyear olarak bütün çalışanlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Bu başarı hepimizin ortak imzasını taşıyor. Hem ihracattaki başarılı sonuçlarımızın ülke ekonomisine yarattığı katkıdan hem de tüm Goodyear ailesinin emeklerinin bu ödülle taçlanmasında dolayı büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

OİB Denetim Kurulu Üyesi Ali Kemal Yazıcı ise "Dünyanın, pandemi nedeniyle durma noktasına geldiği 2020 yılında, yılmadan ve yorulmadan üreterek, endüstrimizin ve ülkemizin gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren; zorluklarla dolu olağanüstü bir yılda, olağanüstü başarılara imza atarak, otomotiv endüstrimizin 15 yıldır kesintisiz Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmasına büyük katkıda bulunan üye firmalarımızı bu ödül programı kapsamında ödüllendiriyoruz. Goodyear'ı gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonucunda aldığı bu ödülden dolayı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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