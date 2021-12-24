Goodyear'dan sürdürülebilirlik gerçekliği anketi

Goodyear, ulaşım alanındaki çözüm ortaklarının karbon ayak izini azaltmak için neler yaptığını ve hangi hedeflere ulaşmayı planladıklarını analiz etmek adına 2021 Sürdürülebilirlik Gerçeği Anketi düzenlendi.

Goodyear'dan açıklamaya göre, katılımcıların verdiği yanıtlar, sürdürülebilirliğin ulaşım sektörü şirketleri açısından büyük öneme sahip olduğunu ortaya koydu.

Katılımcıların dörtte üçü, sürdürülebilirliği önemli veya çok önemli bir konu olarak gördüğünü ifade ediyor. 100 ve üzerinde araca sahip filoların yarısından fazlası, sürdürülebilirliğin şirket değerlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Ticari İş Birimi Avrupa Pazarlama Direktörü Maciej Szymanski, 2021 Goodyear Sürdürülebilirlik Gerçekliği Anketi'ne verilen yanıtların cesaret verici olduğunu belirterek, "Bu yanıtlar çevresel sürdürülebilirliğin sektörün gündeminin üst sıralarında yer aldığını açıkça ortaya koyuyor. Emisyonların azaltılmasına daha fazla önem verilmesinin yanında, filo yöneticilerinin net bir biçimde harekete geçtiğini görüyoruz. Filolar, karbon azaltılması hedeflerine ulaşmak için iklim sorunlarına karşı önlemler alıyor ve iklim nötr bir geleceğe geçişi destekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Sektörün daha çevreci bir geleceğe doğru ilerlediğini kaydeden Szymanski, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa genelinde ulaşım ve lojistik sağlayıcılarının zaman ve maliyet baskılarına ek olarak operasyonlarındaki artan karmaşıklık ve zorluk seviyesi, talepteki dalgalanmalar nedeniyle, sektörün şu anda kritik bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Hem sürdürülebilirlik hem de verimlilik hedeflerini karşılayan doğrudan çözümlere ihtiyaç duyulduğunu açıkça görüyoruz. Bu hareketin hızlandırılmasında sürdürülebilirliğin standart bir hale getirilmesi büyük önem arz ediyor."

2022'ye kadar her 5 filodan 4'ünün açık sürdürülebilirlik hedefleri olacak

500 araçlık filolar çevre odaklı bir kültürü gündelik operasyonlarının bir parçası haline getirerek bu çalışmalara öncülük ederken, daha büyük filoların yüzde 70'i daha net bir şekilde çevreci hedefler belirlediklerini ifade ediyor. Ankete katılan 5 filodan 4'ü 2022 sonbaharına kadar sürdürülebilirlik hedeflerinin olacağını belirtiyor. Bu oran, 2021 yılına oranla yüzde 38 artış anlamına geliyor.

En çok alınan önlemlerden biri araç filolarının yenilenmesi olurken, filo operatörlerinin yüzde 68'i araçlarını yenilemeyi tercih ediyor. 500 araçtan büyük filoların yüzde 43'ünün elektrikli, hibrit veya LNG yakıtlı araçlara geçmiş bulunuyor.

Filoların yaklaşık yüzde 60'ı halihazırda daha fazla yakıt verimliliği sağlayan lastikler kullanıyor. Bu bağlamda Goodyear, daha çevreci bir geleceğe geçişte kamyon üreticilerini ve ulaşım şirketlerini destekliyor.

Karbon ayak izini daha da azaltmak için filolar lastikleri yeniden kaplatmayı tercih ediyor. Lastik karkasının yeniden kullanılması ve üretim sürecinde daha az ham madde, atık ve enerji tüketimiyle, bu uygulama filolara karbon ayak izlerini azaltma konusunda doğrudan bir çözüm sunuyor. Yeniden kaplanan lastiklerde yeni lastikleriyle aynı kalitede malzeme kullanan Goodyear, böylece yeniden kaplanan lastiklerin yenileriyle benzer performans sağlamasına olanak tanıyor.

Filoların çevresel sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik ek önlemler arasında, çevreci sürüş teknikleri gibi, sürüş davranışlarının optimize edilmesine yönelik uygulamalar yer alıyor. Operatörlerin yüzde 55'i halihazırda bu uygulamaları kullanıyor ve yakın zamanda yakıt tüketimi önlemlerini de uygulamaya geçirmeyi hedefliyor.

Ankete katılan filoların yüzde 45'i, çevre teşvikleri ve vergi paketleri gibi, ulaşım sektöründe uygulanacak çevresel düzenlemelerin yanı sıra daha sıkı düzenlemeler konusunda da bilgi sahibi olduğunu ifade ediyor.

Vergi muafiyeti gibi mali teşvikler ise ankete katılan filoların yüzde 70'i için önemli teşvik edici uygulamalar olarak öne çıkıyor. Ankete katılan şirketlerin üçte biri, sürdürülebilirliği işletme giderlerini düşürmenin bir yolu olarak görüyor.

Çevre dostu mobiliteyi yavaşlatan etkenler maliyet ve karmaşıklık

Sürdürülebilirlik önlemlerinin daha da artırılmasının önündeki ana engel maliyet olurken, katılımcıların yüzde 60'ından fazlası çözümlerin çok maliyetli olduğunu ifade ediyor. 500 araçtan büyük filoların yüzde 76'sı, mali teşviklerin sunulması durumunda daha büyük iyileştirmeler sağlayabileceklerini vurguluyor.

Şirketlerin yüzde 45'i sürdürülebilir çözümlerin gündelik faaliyetlerinin bir parçası haline gelmek için fazla karmaşık olduğunu dile getiriyor. Operatörlerin yüzde 54'ü yakıt verimliliğini artırmak ve emisyonları azaltmak için telematik çözümler kullanıyor.

Goodyear'ın lastik ve filo yönetim çözümleri, filo operasyonlarına kolaylıkla uygulanabiliyor. Goodyear'ın Drive-Over-Reader ve DrivePoint uygulamaları, araç parka her girdiğinde saniyeler içinde otomatik lastik analizi sağlıyor. Goodyear TPMS, operatörlere gerçek zamanlı veriler sunuyor ve ZF'in web tabanlı bir idari hizmet çözümü (TX CONNECT) ile teknik performans ve tır parkının durumu hakkında veri sağlayan bir portal (TX TRAILERFIT) içeren ve Transics tarafından geliştirilmiş FMS (Filo Yönetim Çözümleri) portföyüne erişim sağlıyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet