Goodyear'dan lastik ömrünü uzatacak ve tasarruf sağlayacak öneriler

Lastik üreticisi Goodyear, yapılacak bazı kontrol ve alınacak önlemlerle lastiklerin ömrünün uzatılabileceğini ve önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Lastik üreticisi Goodyear, yapılacak bazı kontrol ve alınacak önlemlerle lastiklerin ömrünün uzatılabileceğini ve önemli ölçüde tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Goodyear açıklamasına göre, lastik basıncını düzenli takip etmek yapılabilecek en kolay kontrollerden biri olarak öne çıkıyor. Lastiklerin basıncı zaman içinde azalırken, doğru hava basıncına sahip olmayan lastikler kullanmak, lastik hasarına yol açabiliyor. Artık birçok araçta elektronik lastik izleme (TPMS) sistemleri olsa da lastik basıncının, bir basınç ölçer ile manuel olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Basınç değerleri ise genellikle araç kullanım kitapçığında bulunuyor.

Lastik basınçlarının, ayda en az bir kez kontrol edilmesi önem taşırken, tam yüklü olarak yapılacak yolculuklardan önce de kontrollerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Azami yük ve hız değerleri, lastiklerin yanak kısmında kabartmalı olarak yer alıyor.

Benzer bir zaman aralığında lastik dişlerinin de görsel olarak kontrol edilmesi önem taşıyor. Gözle görülür aşınma belirtileri ve herhangi bir sıkışmış nesne olup olmadığını kontrol etmek için dişlerin arasında, lastiğin ortasında veya dış kenarlarında bulunan kanalların incelenmesi öneriliyor.

Lastikleri daha uzun süre kullanmayı sağlayacak diğer bir önlem de lastikleri rotasyona sokmak olarak görülüyor. Ön lastikler, genellikle arka lastiklerden farklı yıpranıyor ancak bunları birbiriyle değiştirerek (ön lastikler arkaya, arka lastikler öne takılarak) lastik ömrü uzatılabiliyor. Rotasyon süreleri değişse de aracı sıklıkla yüksek hızda kullananlar veya uzun ya da tam yükte seyahat edenler için rotasyonların daha düzenli yapılması öneriliyor. Diş aşınmalarının eşit olmaması da rotasyon uygulanması gerektiğini gösteriyor.

Rot balans ayarı yapın

Lastiklerin dengeli aşınmaması, daha ciddi bir rot balans sorununun göstergesi olabiliyor. Doğru rot balans ayarı, lastikleri daha uzun süre kullanabilmeyi sağlıyor. Aracı sağa veya sola çekenler için ya da araç düz ilerlerken direksiyon ortalanmıyor veya titriyorsa lastiklerin kontrol edilmesi tavsiye ediliyor. Lastiklerin dengeli aşınmaması sorunu düzeltilmezse lastiklerin etkinliği tehlikeye giriyor.

Lastiklerini daha uzun süre iyi durumda kalmasını isteyenlerin, mevsime uygun lastik kullanması gerekiyor. 7 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor. Kış lastikleri, kimyasal yapısı sayesinde düşük sıcaklıklarda daha iyi yol tutuş ve çekiş sağlayarak aracın güvenliğini artırırken, sıcak yüzeylerde kullanıldığında daha hızlı aşınacağından sıcaklıklar yükseldiğinde yaz lastiklerine geçilmesi öneriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak