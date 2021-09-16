Goodyear'dan kışa 'Ultra' destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Goodyear'dan kışa "Ultra" destek

AA / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel
Goodyear'dan kışa

Goodyear bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 15 Eylül 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL'ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olacak.

Goodyear bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 15 Eylül 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL'ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear, üstün özelliklere sahip kış lastiklerini müşterileriyle çok özel bir kampanya ile buluşturuyor. Kampanya dahilinde Goodyear yetkili bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 31 Ocak 2022 tarihine dek Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet satın alan tüketiciler, 700 TL'ye varan servis kampanyasından yararlanma fırsatı bulacak.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin, www.goodyearkampanya.com adresine tıklayarak veya SMS ile mesaj göndererek katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki başvuru adımlarını izleyerek istenen bilgileri doldurarak başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Stoklarla sınırlı olan kampanya 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri
Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizi sokaklara attığınız çöplerim

Çöp adam sokaklara indi, vatandaşı kendisiyle yüzleştirdi: Ben sizi sokaklara attığınız çöplerim

 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maltepe Kaymakamı' açıklaması

 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Tunç Soyer Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Beren Saat Kylie Jenner Demet Özdemir
Spor Diego Ali Koç Burak Yılmaz Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Goodyear'dan kışa 'Ultra' destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:03:59. #1.17#