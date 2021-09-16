Goodyear'dan kışa "Ultra" destek

Goodyear bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 15 Eylül 2021 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında Goodyear Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet lastik satın alan müşteriler, 700 TL'ye varan Goodyear servis fırsatlarından yararlanma hakkına sahip olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear, üstün özelliklere sahip kış lastiklerini müşterileriyle çok özel bir kampanya ile buluşturuyor. Kampanya dahilinde Goodyear yetkili bayilerinden ve Goodyear satış noktalarından 31 Ocak 2022 tarihine dek Ultragrip kış lastikleri ürün grubundan tek seferde 4 adet satın alan tüketiciler, 700 TL'ye varan servis kampanyasından yararlanma fırsatı bulacak.

Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik alımı yapan tüketicilerin, www.goodyearkampanya.com adresine tıklayarak veya SMS ile mesaj göndererek katılım koşullarını yerine getirmeleri ve aktivasyon formundaki başvuru adımlarını izleyerek istenen bilgileri doldurarak başvuruda bulunmaları yeterli olacak. Stoklarla sınırlı olan kampanya 31 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.