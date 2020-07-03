Goodyear'dan 300 TL'ye varan yaz fırsatları devam ediyor Goodyear’ın Nisan ayında başlattığı yaz kampanyası 15 Temmuz 2020 tarihine dek uzatıldı.

Goodyear'ın Nisan ayında başlattığı yaz kampanyası 15 Temmuz 2020 tarihine dek uzatıldı.

Kampanya kapsamında, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar kampanyaya dahil Goodyear bayilerinden ve satış noktalarından aynı anda 4 adet Goodyear marka 16" binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar, 3 ay boyunca 150 TL'ye varan; 17" binek yaz veya dört mevsim lastiği alanlar ise 3 ay boyunca 300 TL'ye varan tutarda, diledikleri akaryakıt istasyonunda, akaryakıt veya LPG alımında kullanabilecekleri promosyondan faydalanma hakkı kazanıyor.

Stoklarla sınırlı olan kampanya için, Goodyear'dan kampanya koşullarına uygun lastik satın alan tüketicilerin, fatura tarihi itibariyle 30 gün içerisinde www.goodyearfirsatlari.com adresini ziyaret ederek, kampanya web sitesinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekiyor.

Kaynak: Carmedya.com