Goodyear, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor - Haberler
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Goodyear, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel
Goodyear, Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçiyor

Goodyear'ın Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçmesi kararı, şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonları yoğunluğunu yüzde 25 azaltma hedefini güçlendiriyor.

Goodyear'ın Avrupa ve Türkiye'deki tesislerinde yenilenebilir enerjiye geçmesi kararı, şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonları yoğunluğunu yüzde 25 azaltma hedefini güçlendiriyor.

Goodyear'dan yapılan açıklamaya göre, The Goodyear Tire & Rubber Company; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki tesislerinde 2022 yılı sonuna kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji tedarikine yönelik çok aşamalı bir planın ilk adımı kapsamında Avrupa ve Türkiye'de bulunan Goodyear tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçeceğini duyurdu.

Şirketin uzun vadeli iklim stratejisini geliştirmesi doğrultusunda verilen bu karar, Goodyear'ın operasyonel etkilerini azaltmasını sağlayacak olup, aynı zamanda şirketin 2023 yılına kadar karbon emisyonu yoğunluğunu 2010 yılı seviyesine göre yüzde 25 azaltma hedefiyle de uyumlu durumda bulunuyor. Yayınladığı son Kurumsal Sorumluluk Raporu'na göre Goodyear, 2020 yılında karbon emisyonları yoğunluğunu yüzde 19 azaltmayı başardı.

Yaklaşık 700 bin megavat saat yenilenebilir enerji satın alan Goodyear, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda'daki üretim tesislerinin sürdürülebilir elektrikle çalışmasını sağlayabilecek. Bu geçiş sonucunda şirketin karbon ayak izi 260 bin tona kadar düşecek.

Goodyear, bu kritik geçişi gerçekleştirmek için hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal biyokütle enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artıracak. Elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilmesini sağlamak adına Goodyear, enerji alımlarını, elektrik müşterilerine enerjilerinin kaynağı konusunda bilgi veren Menşe Garantisi (GoO) ile gerçekleştiriyor.

"Karbon ayak izimizi azaltma kararlılığımızla mükemmel bir biçimde uyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear EMEA Başkanı Chris Delaney, "Bu üretim tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş kararımız, karbon ayak izimizi azaltma kararlılığımızla mükemmel bir biçimde uyuyor. Bu karar ayrıca, hepimiz için daha iyi bir gelecek sağlamak adına Goodyear'ın çevresel etkilerini sürekli azaltmaya yönelik ciddi adımlar attığımızın bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu geçiş, Goodyear'ın karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla aldığı bir dizi önlemden sadece biri. Şirketin bu yılın başında yapacağını duyurduğu, Lüksemburg'un ilk büyük ölçekli güneş enerjili otoparkı şu anda kullanımda bulunuyor.

Bu arada, yenilenebilir enerjiye geçişte ilk aşamaya dahil edilecek ülkeler Fransa, Almanya, Lüksemburg, Polonya, Slovenya, Türkiye ve Hollanda olacak. Güney Afrika'daki Goodyear tesisleri ile Sırbistan ve İngiltere'deki Cooper Tire tesisleri ikinci aşama için değerlendirilecek.

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Son Dakika Haberleri
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