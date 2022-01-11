Goodyear, 2022 CES'te sürdürülebilir malzemeden üretilen lastik ve robotlara özel havasız lastiğini tanıttı

The Goodyear Tire & Rubber Company, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (2022 CES) sektörde yüzde 70 sürdürülebilir malzeme içeriğine sahip prototip lastiğini ve Starship teslimat robotlarına özel tasarlanmış havasız lastiğini tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goodyear, 2030 yılına kadar yüzde 100 sürdürülebilir malzemeden lastik üretme hedefine yönelik önemli bir ilerleme kaydetti.

Yüzde 70 sürdürülebilir malzemeden üretilmiş lastik, 9 farklı lastik bileşeninden oluşan 13 özel malzeme içeriyor. Karbon karası, lastiklerde bileşimin güçlendirilmesi ve lastiğin ömrünün uzatılması için kullanmakta olup çeşitli petrol ürünlerinin yakılmasıyla elde ediliyor. Goodyear'ın yeni lastiği, metan, karbondioksit ve bitki kökenli yağdan üretilen üç farklı karbon karası içeriyor. İlk değerlendirmeler; mevcut karbon karası üretim yöntemlerine, bitkisel temelli üretimlere ya da atık ham madde kullanımına kıyasla karbon emisyonunun azaltıldığını gösteriyor.

Starship teslimat robotlarına özel tasarlanmış havasız lastik de CES Fuarı'nda

Goodyear Ventures portföyündeki şirketlerden biri olan Starship Technologies, müşterilere doğrudan paket, market ürünleri ve gıda teslimatı yapan 1.000'den fazla otonom teslimat robotu geliştirip işletiyor. Starship'in lastik sağlığı ve bakımıyla ilgili taleplerine yanıt vermek adına Goodyear, teslimat filosu için lastik ömrünü uzatmak ve bakım periyotlarını azaltmak üzere özel tasarlanmış havasız bir lastik geliştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Goodyear Küresel Operasyonlar Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Baş Sorumlusu Chris Helsel, 2020 yılında, 10 yıl içinde yüzde 100 sürdürülebilir malzemelerden lastik üretmek gibi iddialı bir hedef belirlediklerini aktararak, "Bu ürettiğimiz prototip, lastiklerimizde sürdürülebilir malzemelerin miktarını artırma kararlılığımızın heyecan verici bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Goodyear Havasız Lastik Programı Üst Düzey Yöneticisi Michael Rachita da "Özel havasız lastik altyapımızı, mobilitenin yeni formlarının bir parçası haline getirmekten heyecan duyuyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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