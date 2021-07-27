Gönüllülük Semineri, Türk ve Suriyeli gençleri gönüllülük yoluyla birleştiriyor

Gönüllülük Semineri, 120 Türk ve Suriyeli genci gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya katkıda bulunma fırsatlarını tartışmak üzere bir araya getirdi.

Gönüllülük Semineri, 120 Türk ve Suriyeli genci gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya katkıda bulunma fırsatlarını tartışmak üzere bir araya getirdi.

UNDP, mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında köprüler kurmak için gönüllülüğü teşvik ediyor Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından düzenlenen çevrim içi Gönüllülük Semineri, 120 Türk ve Suriyeli genci gönüllülük yoluyla toplumsal faydaya katkıda bulunma fırsatlarını tartışmak üzere bir araya getirdi.

Etkinlik, Japon Hükümeti tarafından finanse edilen ve T. C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte uygulanan, genç Suriyeli mülteciler ile yaşıtları olan ev sahibi topluluk üyelerinin yaşama dair umut ve olanaklarını artırmayı amaçlayan ortak projenin bir parçasıydı. Türkiye'de yaşayan geçici koruma altındaki 3, 6 milyonluk Suriyeli mülteci nüfusun yarısını gençler oluşturuyor. Seminer katılımcıları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 ilde bulunan Gençlik Merkezleri ve gönüllülük faaliyetleri hakkında bilgi edindiler. Sunumu yapan İpekyolu İlçesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Seda Akyürek "Gençliğin yerel ve evrensel sorunlara karşı duyarlılığını artırmayı ve onları çözümün bir parçası olmaları için yüreklendirmeyi amaçlıyoruz. " sözlerine yer verdi.

Katılımcılar, dünya çapında 9. 400 gönüllüyle çalışan BM Kuruluşu BM Gönüllüleri'nin sunumunda gönüllülüğün temel kavramlarını dinlediler. BM Gönüllüleri Ülke Koordinatörü Nil Memişoğlu, konuşmasında "Gönüllülük, en geride kalanları da dahil ederek bizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yaklaştırabilir" ifadelerini kaydetti. Türk Kızılay Gönüllü Yönetimi Müdürü Arif Muştu, kurumun çalışmalarından bahsettiği sunumunda "Gönüllülük, kalbi yumuşatır, merhameti artırır" dedi.

Gönüllülük Semineri, pandemi kısıtlamaları sebebiyle çevrim içi gerçekleşti. Bununla birlikte, katılımcılar daha önce birçok gönüllü çalışmaya da ilk elden katılma fırsatı bulmuşlardı. 2021 Haziran ve Temmuz aylarında 5 ilde düzenlenen 8 gönüllülük aktivitesi, 286 gencin toplumsal fayda odaklı faaliyetlerle yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve yeni beceriler edinmelerine yardımcı oldu.

Ankara, Bursa, Kocaeli, İstanbul ve Şanlıurfa'daki Gençlik Merkezleri aracılığıyla çalışan UNDP Türkiye, Türk ve Suriyeli gençlerden oluşan karma grupları, hatıra ormanı dikimi, Gençlik Merkezi bahçesini ağaçlandırma, köy okulu boyama, kütüphane kurulumu, hayvan barınağı ziyareti ve sokak hayvanları için mama ve su kabı yapımı etkinliklerinde buluşturdu. Katılımcılar etkinliklerin, farklı kültürleri keşfetmeleri ve rahatlık ve özgüven kazanmaları konusunda yardımcı olduğunu söyledi.

UNDP'nin gönüllülüğü teşvik etme çabaları, "Suriye Krizine Yanıt Olarak Suriyeli ve Türk Gençler için İstihdam, Girişimcilik ve Sosyal Uyum Projesi" adlı büyük bir projenin parçası. Suriyeli ve Türk gençler, savaş travmasının üstesinden gelmeye ve sosyal uyumu teşvik etmeye yönelik faaliyetlere ek olarak, iş bulma şanslarını artırmak için iş becerilerini öğrenme ve girişimcilik eğitimi alma fırsatına da sahip olacaklar. 70 genç girişimciye 350. 000 ABD Doları tutarında hibe desteği ve odaklı mentorluk sağlanacak. UNDP, proje ile ayrıca dokuz ilde 30 Gençlik Merkezinde bilgisayar laboratuvarları kurdu.

Eylül 2020'de başlatılan ve Japon Hükümeti tarafından 3 milyon ABD Doları tutarında finanse edilen girişim, UNDP Türkiye'nin, işgücü piyasasına erişimi genişleterek, geçim kaynaklarını artırarak, kamu hizmetlerini geliştirerek ve sosyal uyumu inşa ederek Suriyeli mültecilerin kendi ayakları üzerinde durabilme yeteneğini ve ev sahibi toplulukların dayanıklılığını artırmayı amaçlayan 75 milyon ABD Doları bütçeli daha geniş proje portföyünün bir parçası. Dilek Bayram

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Kaynak: Habermetre