Gönüllülerin desteği ile tatbikat
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Gönüllülerin desteği ile tatbikat

Gönüllülerin desteği ile tatbikat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, gönüllü arama kurtarma gruplarının da katıldığı bir enkaz arama tatbikatı düzelendi.

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, gönüllü arama kurtarma gruplarının da katıldığı bir enkaz arama tatbikatı düzelendi.

Eskişehir'de afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla her yıl gerçekleştirilen enkazda arama kurtarma tatbikatı bu yıl da AFAD koordinesinde gerçekleşti. Tatbikatta olası afet senaryosunda İl Afet Müdahale Planı'nın (TAMP-Eskişehir) işlerliği ve görev alacak hizmet gruplarının roller test edildi. Senaryo gereğince; 1 Haziran 2021 tarihinde saat 10.45'te Eskişehir merkezinde de hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, meydana gelen depremin merkez üssünün Eskişehir merkez Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi ve 5,2 büyüklüğünde olduğu açıklamasını yaptı. AFAD Başkanlığı, seviyenin 1 olması nedeniyle afete müdahalenin yerel imkanlar ölçüsünde AFAD ile koordineli olarak harekete geçilmesini İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne duyurdu.

Enkaz altında kalanların tespit edilmesi, ilkyardım ve enkazdan çıkarma çalışmalarının yapıldığı tatbikat, filmleri aratmadı. Özel olarak tasarlanan tatbikat alanında bina enkazı içerisine yerleştirilen mankenler, ekiplerin ortak çalışması sonucu başarıyla kurtarıldı. Tatbikata AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün (UMKE ve 112 Ambulans Servisi) yanı sıra; gönüllülük esasıyla çalışan AKUT, DAK, OBAK, Büyük Ayı, ANDA arama kurtarma ekipleri, TRAC ve Kızılay Eskişehir Şube Başkanlığı katıldı. Ayrıca Eskişehir Muharip Hava Komutanlığı'na bağlı ekip de senaryo gereği afetzedeler için çadır kurdu.

"Gücümüzü ölçtük ve bilgilerimizi tazeledik"

Afet durumunda ilk müdahale refleksinin ve arama kurtarma gücünün ölçüldüğü tatbikatla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Recep Bayar, "Bizim her yıl afet ve acil durumlara hazırlık yapmak üzere paydaşlarımızla yaptığımız tatbikatlarımız oluyor. Bu yıl yaptığımız tatbikat Eskişehir'deki gücümüzü ölçmek ve bilgilerimizi tazelemek için yapılan yerel seviyede bir tatbikat. Tatbikata STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarımız, 26 TAMP planındaki 26 hizmet grubumuzun tamamı katılmış durumda. Bir kısmı fiziksel bir kısmı elektronik sistem üzerinden tatbikatımızı gerçekleştirdik" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat
Gönüllülerin desteği ile tatbikat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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