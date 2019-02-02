Gönüllülere Hitap Eden Belediyecilik Anlayışını Uygulayacağız"

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, gönüllülere hitap eden bir belediyecilik anlayışını Karabük ve ilçelerde uygulayacaklarını bildirdi.

Altınöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na parti teşkilatları ve adaylarla katıldıklarını söyledi.

"31 Mart yerel seçimlerinin ardından Karabük'te hizmet odaklı ve vatandaşlarımızın gönlüne dokunan bir belediyecilik anlayışı olacak." diyen Altınöz, şöyle devam etti:

"Hükümet ve yerel yönetim el ele vererek, gönüllülere hitap eden bir belediyecilik anlayışını Karabük ve ilçelerimizde uygulayacağız. AK Parti iktidarı olarak 18 yıldır hem ülke yönetimi hem de yerel yönetim bazında örnek gösterilecek işlere imza atıldı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından da tekrar Karabük merkez olmak üzere ilçelerimizde de örnek çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Vatandaşlarımız zaten ilçelerimizde yapılan belediyecilik hizmetlerimizi görüyorlar. Allah'ın izni ile 31 Mart seçimlerinin ardından Karabük merkezimizde de vatandaşlarımız gönül belediyeciliğinin farkına varacaklar."

Kaynak: AA