Son dakika haberi... Bursa'da gönüllülerden şehit ve gazi yakınlarına ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gönüllü Hareketi'ne katılarak karşılık beklemeden iyilik hareketlerinde yer alan Mahalle Gönüllüsü gençler, çevre ve sokak hayvanlarına yönelik etkinlikler ve 65 yaş üstü vatandaşlara hürmet ziyaretinin ardından bu kez şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek vatandaşlara moral verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahalle Gönüllüleri' uygulaması, yüzlerce gönüllü gencin katılımıyla dev bir orduya dönüştü. Evde bakım, gezici sağlık, turizm/rehberlik, itfaiye, zabıta, kenti güzelleştirme, temizlik faaliyetleri, akademik danışmanlık ve sosyal hizmetler gibi alanlarda gönüllü olarak hizmet eden gençler, daha önce de sahipsiz sokak hayvanlarına mama ve kulübe dağıtımı, cami ve meydanlarda kuş besleme, kan bağışı, okul boyama, çevre ve su tasarrufu duyarlılığı gibi etkinliklerde yer aldı. 'Mahalle Gönüllüleri' olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde de ziyaret eden gençler, şimdi de kez şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek vatandaşlara moral verdi. 17 ilçede toplam 3100 aileyi evlerinde ziyaret eden gençler, şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet ederek dilek ve temennilerini dinleyip çözüm konusunda yardımcı oluyor. - BURSA