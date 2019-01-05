Gönüllülerden Lösemili Çocuklara Yardım

Samsun'da bir grup gönüllü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkolojisinde tedavi gören çocuk hastalar için maske, bez ve ıslak mendil yardımında bulundu.

Sosyal medya üzerinden "Samsun Opel Team" adıyla bir araya gelen gönüllüler, lösemili çocuklar için "Bir Yudum Nefes" kampanyası düzenledi.

Kampanya çerçevesinde 50'şer lira bağış yapan gönüllülerden temin edilen destekle 6 bin 400 lira toplandı.

Maske, bez ve ıslak mendil alan gönüllüler, malzemeleri Dr. Öğretim Üyesi Gökhan İnat'a teslim etti.

Gönüllülerden Mert Türk, lösemili çocuklara yardım için sosyal medya üzerinden yardım kampanyasını düzenlediklerini söyledi.

Sosyal sorumluluk projelerinden birinin yardım kampanyası olmasını kararlaştırdıklarını belirten Türk, "Yardım talebi nakdi değil, ayni yardım şeklindeydi. Bizler de topladığımız yardımları maske, bez ve mama alımında kullanarak üç bölüm halinde teslim ettik. Amacımız çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek, onların seslerini duyurabilmek. Destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA