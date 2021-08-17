Gönüllülerden köy çocuklarına oyuncak sürprizi

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, köyde yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü, köyde yaşayan çocuklara oyuncak dağıttı.

Kampanya çerçevesinde hayırseverlerin destekleriyle alınan oyuncaklar ve sürpriz hediyeler Onikişubat ilçesine bağlı Çokran Mahallesi'nde yaşayan çocuklara dağıtan gönüllüler çocukların mutluluklarına ortak oldular.

Amaçlarının sadece gönüllere dokunmak olduğunu söyleyen İbrahim Ekin Erdoğan, "Her hafta köylere giderek çocukları mutlu etmek adına hediyeler dağıtıyoruz. Bu hafta Çokran Mahallesi, Büyük sır ve Küçük sır mahallelerinde yaşayan çocukları mutlu etmek istedik. Çocukların gözlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. İyilik kazansın diyerek çıktığımız bu yolda bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı