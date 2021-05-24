Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor

Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Vangölü Aksivistleri Derneği üyeleri, gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla dere ağızlarında dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.

Vangölü Aksivistleri Derneği üyeleri, gölde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla dere ağızlarında dönüşümlü nöbet tutmaya başladı.

Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 15 bin kişinin geçim kaynağı inci kefalinin tatlı sulara göçü devam ediyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında büyük sürüler halinde tuzlu ve sodalı göl suyundan uzaklaşıp derelere akın eden balıklar, yumurtalarını buralardaki bentlere bıraktıktan sonra göle dönüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Edremit Bot Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları da önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışırken görsel şölen sunan balıkların üremek için verdiği zorlu mücadele sırasında kaçak avlanılmasının engellenmesi amacıyla gece gündüz görev yapıyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 35 gönüllü de güvenlik güçlerine destek vermek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Erciş ilçesindeki Deli Çay ile Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nın farklı noktalarında dönüşümlü nöbet tutuyor.

Dere boylarında denetim yapan, gidemedikleri noktaları drone ile kontrol eden gönüllüler, üreme döneminde balıkların avlanmaması, satılmaması ve tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyarıyor.

"Karşılaştığımız olumsuzlukları güvenlik güçlerine iletiyoruz"

Dernek başkanı Erdoğan Özel, AA muhabirine, Van Gölü'nün incisi olan ve dünyada sadece Van'da yaşayan balıkları korumak için sorumluluk üstlendiklerini belirtti.

İnci kefallerinin üreme dönemindeki göçünü "kutsal yolculuk" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Özel, şöyle konuştu:

"Vangölü Aktivistleri olarak üreme döneminde kaçak avcılara karşı balığımızı koruyoruz. Erciş ve Muradiye ilçelerinde dönüşümlü olarak dere yataklarını kontrol ediyoruz. Çünkü balıklar bu derelere gelip yumurtalarını bırakıyorlar ve savunmasız durumdalar. Balığımızı bu yaşam sürecinde koruyan jandarmamıza, güvenlik güçlerimize, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine yardımcı olmak amacıyla nöbetlerimizi 'kutsal göç' bitene kadar sürdüreceğiz. Karşılaştığımız kaçak avcılık olaylarını ve diğer olumsuzlukları güvenlik güçlerimize bildiriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız da bu dönemde balık almamaları ve tüketmemeleri konusunda bilgilendiriyoruz."

Gönüllülerden Ali Emrah Dağer ise balıklar için koruma nöbeti görevini üstlendiklerini kaydederek, "Bugün Erciş balık bendindeyiz. Van Gölü'nün incisi olan balıklarımızı dernek olarak korumaya çalışıyoruz. Güvenlik güçlerimize destek vermek istiyoruz. Endemik tür olan balığımızı gelecek nesillerimize aktarabilmemiz için korumamız gerekiyor. İnsanların bilinçsizce avlaması, balığın neslinin tehlikeye girmesine neden oluyor. Bu konuda farkındalığı artırmak ve kamuoyu oluşturmak için bunun gibi etkinlikler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Derya Yanık Sedat Peker Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hande Erçel Bülent Ersoy Burcu Biricik
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gönüllüler, üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri için nöbet tutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 11:57:29. #1.11#

title