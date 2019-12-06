Gönüllüler şehit aileleri ile bir araya gelerek acılarını paylaşıyor

06.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:12

Samsun'da bir arkadaş grubunun sosyal medya üzerinden "Küçük bir hediye büyük mutluluk" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında şehit yakınlarının evlerinde yemek programları düzenleniyor.

Alaçam ilçesinde yaşayan Samet Atasoy ve arkadaşları, ilçede bulunan şehit yakınlarını yalnız bırakmamak ve onlarla zaman geçirmek için program düzenliyor.

Daha önce aynı sloganla köy çocukları için oyuncak, kışlık elbise gibi hediyeler toplayarak çocukları sevindiren arkadaş grubu, şehit ailelerinin de güzel bir gün geçirmesine vesile oluyor.

Son olarak Suriye'de El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Erdal Bolat'ın baba evinde program düzenleyen Atasoy ve arkadaşları, daha önce de şehitler Kadir Kara, Mustafa Alan ve Ahmet Süer'in yakınlarıyla bir araya geldi.



Programlara eşlik eden Alaçam Jandarma Komutanlığı, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bafra Şubesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Atasoy, şehit yakınlarının yanlarında olduklarını görmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Şehit yakınlarının kaybettikleri evlatlarının yokluğunu az da olsa unutturmayı istediklerini dile getiren Atasoy, "Bu organizasyonlara devam edeceğiz. Bir kişinin mutlu olduğunu, tebessüm ettiğini görmek kadar bizi mutlu eden bir şey yok. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise şifa diliyorum." dedi.

Kaynak: AA