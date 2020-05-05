Gönüllüler meyve hasadına gidecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlere ve İzmir gönüllülerine yaptığı üreticinin ürününün dalında bırakmama çağrısı yanıt buldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gençlere ve İzmir gönüllülerine yaptığı üreticinin ürününün dalında bırakmama çağrısı yanıt buldu. 432 gönüllü önümüzdeki pazartesiden itibaren Kemalpaşa'da başlayacak kiraz hasadına katılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında "Üreticinin ürünü dalında kalmasın" sloganıyla başlattığı meyve hasadına gönüllü destek programına Bizİzmir dijital platformlarından 432 gönüllü başvurdu. İlk hasat 11 Mayıs Pazartesi günü bölgenin en önemli ürünlerinden kirazla Kemalpaşa ilçesinde başlayacak. Gönüllüler, İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile ilçenin 40 mahallesindeki 150 üreticinin kiraz bahçelerine giderek üreticinin ürününün toplanmasına yardım edecek. Kiraz hasadının ardından ilçede gönüllüler erik ve şeftali de toplayacak. İhtiyaç halinde diğer ilçelerde destek programı devam edecek. Program salgın önlemleri kapsamında çocuklara ve yaşlılara uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle mevsimlik işçilerin bir kısmının meyve hasadına katılamayacak olması ve bu yüzden işgücü ihtiyacının doğacağı öngörüsüyle başlatılmıştı. "Başka bir tarım mümkün" diyerek yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geçen hafta gençlere ve İzmir gönüllülerine programa katılım çağrısı yapmış, "Bu zor günlerde kadim kültürümüzde yer alan imece ruhunu canlandıralım, üreticinin ürününü dalında bırakmayalım. Siz de el verin hem üreticiyi hem tüketiciyi doyuralım"

demişti.

Başvurular Bizİzmir dijital platformlarından devam ediyor

Program kapsamında hasada destek olmaya gönüllü 20-35 yaş arasındaki gençler Bizİzmir dijital platformlarının ana sayfasından "Katıl" yazısına, açılan sayfada da "Gönüllülük" başlığına tıklayarak üye olabiliyor ve "Gönüllü Formu"nu doldurabiliyor. Sağlık problemi olmayan ve arazi koşullarında çalışabilecek adayların kabul süreci kendilerine gönderilen hasat eğitim videosunu izledikten sonra "İzledim" onayıyla birlikte tamamlanıyor.

Hijyen setleri, öğle yemekleri ve ulaşım Büyükşehir'den

Gönüllüler 11 Mayıs-10 Haziran tarihlerinde 07.30-17.00 saatleri arasında üreticilerle meyve bahçelerinde olacak. Gönüllülerin çalışma programları kendilerine sms olarak gönderilecek. Maske, eldiven ve dezenfektan olmak üzere günlük hijyen setleri, ulaşım ve öğle yemekleri İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak. Haftalık hasat desteğine küçük bir teşekkür olarak gönüllülerin İzmirim kartlarına günlük 5 biniş bedeli olmak üzere haftalık 35 biniş bedeli yüklenecek ve her hafta kendilerine gıda paketi hediye edilecek.

Telefonla gönüllü desteği talebi

Gönüllü desteği talep eden Kemalpaşa'daki kiraz üreticileri ise taleplerini mesai saatleri içinde (0232) 293 35 55 numaralı telefon üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesine iletebiliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA