Gönüllüler köy çocuklarına kuaför hizmeti götürdü

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'de Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği, yaptıkları yardım çalışmaları kapsamında köy çocuklarına kuaför hizmeti götürdü.

Mardin Artuklu 1071 Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Murat Kırmızıoğlu ve Güzellik Uzmanı Reyhan Emek, sosyal sorumluluk projesi kapsamımda belde ve köyleri dolaşarak, kız çocuklarının saçlarını kesiyor. Daha önce hiç kuaföre gitmeyen kız çocuklarının saçlarını kestiklerini söyleyen Dernek Başkanı Murat Kırmızıoğlu, "Küçük işler büyük mutluluklar getirir" sloganıyla gittikleri köy okullarında kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kestiklerini söyledi. Çocukların saçlarını kestiklerinde mutluluklarını gözlerinde gördüklerini belirten Kırmızıoğlu, "Özellikle hiç saçını kestirememiş kız çocuklarına ulaşmaya çalışıyoruz. Bundan büyük mutluluk duyuyoruz. İsteyen bütün arkadaşlarımız bizimle birlikte görev alabilir. Bu konuda gönüllüyüz. Kendi emeğimizle ve imkanlarımızla geliyoruz. Çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Güzellik Uzmanı Reyhan Emek, çocukların köylerindeki imkansızlıklardan dolayı hepsinin saçını anneleri yada ablaları kesmiş olduğunu ifade etti. Emek, "Bizde bu gün onların saçlarını istedikleri gibi kestik. Onlar çok mutlu oldu. Bizde onların mutluluğundan mutluluk duyduk. Bana bu imkanı verdikleri için Murat Kırmızıoğlu'na sonsuz teşekkür ederim" diye konuştu. - MARDİN