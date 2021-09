Gönüllüler kıyıdan, dalgıçlar sudan atık topladı

18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Let's Do it Türkiye hareketi, çevre gönüllüleri İzmit sahili ve mavi bayraklı plajlarda temizlik yaptı. Çok sayıda gönüllünün katıldığı etkinlikte 8 ayrı noktada ayrıştırılmış şekilde toplamda 1 ton atık toplandı.

3 İLÇEDE 8 NOKTADA TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 18 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi. Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü ve Let's Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşen etkinlik İzmit Körfezi Doğu sahilinde ve Mavi Bayraklı 7 halk plajında yapıldı. Etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

DOĞAYA ATILAN ÇÖPLER TOPLANDI

8 noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatör Yardımcısı Aslınur Gayretli, Let's Do it! Siyamder Genel Sekreteri Rana Karayiğit, STK Temsilcileri ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü ve Let's Do it! (Hadi Yapalım) Türkiye işbirliğinde gerçekleşen etkinliğe katılan tüm vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi tarafından yelek, maske, eldiven, çöp torbası ve çöp toplama aparatları dağıtıldı. Etkinliğe katılan gönüllü vatandaşlar doğaya atılmış kağıt, plastik, metal, cam ve izmarit atıklarını topladı. Etkinlik kapsamında çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturuldu. Ayrıca alanda çocuklara yönelikte etkinlikler gerçekleştirildi. İZAYDAŞ'ın maskotu İZAYCAN alanda çocuklara eşlik etti.

DALGIÇLAR DENİZDEN ÇÖP ÇIKARDI

İzmit sahilinde yürütülen etkinlik kapsamında Vapur İskelesi tarafında ise dalgıçlar temizlik yaptı. Etkinliğe Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği destek verdi. Dernek üyesi dalgıçlar, sabah saatlerinde sahile geldi. Dalgıçlar denizde çöp aradı. Denizden çıkarılan pet, cam şişeler, araç lastiği, plastik çöpler sahile yığıldı. Dalgıçların çıkarttığı çöpleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Toplanan tüm atıklar sergilendikten sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

DENİZ SÜPÜRGELERİ İLE TEMİZLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 2 deniz süpürgesi, 2 amfibi araç, 2 kontrol botu ve 22 personel ile kıyı şeritlerinde temizlik yapıldı. Kıyıya vuran evsel atıklar ve yosunlar ise Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplandı.

"81 İLDE 250 NOKTADA ÇALIŞMA YAPTIK"

Etkinliğin eş zamanlı olarak yapıldığını belirten Let's Do it! Siyamder Genel Sekreteri Rana Karayiğit; "Tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Atıksız bir dünya hayaliyle yola çıktık. Tek bir gün temizlik yapmak değil, temiz bir gelecek için çalışıyoruz. Hedefimiz her gün temizlik felsefesini vatandaşlarımıza aşılamak. Bugün 81 ilde 250 noktada bu çalışma yapılıyor. Katılan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

"KOCAELİ'NİN ÇEVRE YATIRIMLARI ÖRNEK ALINMALI"

Kocaeli'nin çevre yatırımlarını örnek gösteren Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari; "Türçev olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli çalışmamız mavi bayrak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla Kocaeli'nin 7 mavi bayraklı plajı oldu. Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinlikte çok önemli. Tüm gönüllü katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

"GELECEK NESİLLERE TEMİZ BİR ÇEVRE BIRAKMALIYIZ"

Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz diyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak; "Gönüllü kardeşlerimizle birlikte önemli bir etkinliği gerçekleştirdik. Sabah saatlerinde Kocaeli'nde 7 mavi bayraklı plaj ve İzmit Sahilinde temizlik çalışması yaptık. Gelecek nesillerimize temiz bir çevre bırakmak için çalışıyoruz. Bugün yaptığımız etkinlikte 61 kg plastik, 61 kg cam, 12 kg kağıt, 25. 6 kg metal, 12 kg izmarit ve 4. 9 kg diğer atık olmak üzere toplamda 162 kilo çöp topladık" dedi.

ETKİNLİĞE DESTEK VEREN KURUM VE KURULUŞLAR

Etkinliğe çevre gönüllülerinin yanı sıra Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kocaeli Liman Başkanlığı, Kocaeli Deniz Ticaret Odası, Çevre Mühendisleri Odası, TÜRÇEV Ulusal Mavi Bayrak Koordinatörlüğü, Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübü Derneği, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği, Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği, TEMA Vakfı, KOBİDOS, Türkchopper Kocaeli Motosiklet Kulübü, KOMEK Medya, Turizm ve Doğal Yaşam Alanları (İzci Grupları), Sağlık ve Sosyal Hizmetler (Kadın ve Aile Grupları), Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Tütünçiftlik Sahili Koruma ve Güzelleştirme Derneği, Kandıra Babalı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma ve Yaşatma Derneği, Kartepe Doğal Hayatı Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Orman Çevre Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Saraybahçe Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Genç Kocaelililer Derneği,

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı), Ensar Vakfı, Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Akademi Lise, Bilgievleri gibi kurum ve kuruluşlar destek verdi.

