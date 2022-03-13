Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı - Haberler

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Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Gönüllüler İzmir'de sıcak çorba dağıttı

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Kulübü, Genç Kızılay iş birliğiyle İzmir'de bir ilki gerçekleştirdi.

İZMİR (İHA) - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) Aşçılık Kulübü, Genç Kızılay iş birliğiyle İzmir'de bir ilki gerçekleştirdi. İKMYO sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İzmir'in belirlenen ilçelerinde çorba dağıtıldı.

Genç Kızılay ve İKMYO iş birliğiyle İzmir'in belirlenen ilçelerinde çorba ikramı gerçekleştirildi. İKMYO Aşçılık Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan çorbalar 500 kişiye dağıtıldı.

Genç Kızılay yaptığı açıklamada, "Öğr. Gör. Aykut Aksu, Öğr. Gör. Onur Özden ve Batuhan Ketenci başta olmak üzere İzmir Kavram Meslek Yüksekokuluna teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sosyal Sorumluluk Projeleri, Kızılay, İzmir, Yerel, Haberler

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