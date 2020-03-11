Gönüllüler hastaları ziyaret ederek moral verdiler Kahramanmaraş'ta bir grup genç, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Kahramanmaraş'ta bir grup genç, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.



Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yatan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek moral veren gönüllüler, karanfil dağıtarak gönülleri kazandılar.



Hastaları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalıştıklarını vurgulayan Medine Palabıçak, "Bugünkü hastane ziyaretimizin amaçlarından en önemlisi, hasta ziyaretlerinin önemini ve gerekliliğini göstermek istedik. Hastalarımızın hiçbir zaman yalnız olmadıklarının, hatırlandıklarının bilinmesini istedik. Uzun süredir ziyaretine gelinmeyen hastalarımız var. Onları yalnız bırakmayalım ve morale en çok onların ihtiyacı var. Ziyaretlerine geldiğimizi söylediğimizde çok mutlu oldular. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA