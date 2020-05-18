Gönüllüler günde 300 maske, 150 tulum üretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gönüllüler günde 300 maske, 150 tulum üretiyor

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkin görev yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla gönüllüler eliyle günde ortalama 300 antibakteriyel maske ve 150 tulum üretiliyor.

Gönüllüler günde 300 maske, 150 tulum üretiyor
18.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:18

Diyarbakır Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkin görev yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla gönüllüler eliyle günde ortalama 300 antibakteriyel maske ve 150 tulum üretiliyor.

Kovid-19 ile mücadele sürerken Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde önemli bir çalışma gönüllük esasıyla yürütülüyor.

Salgın nedeniyle eğitime ara verilen Halk Eğitim merkezlerinde hummalı bir çalışmayla antibakteriyel maske ve tulum dikiliyor.

"Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplum İçin Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki seramik biçimlendirme, aşçı yardımcılığı ve kadın giyim modelist yardımcılığı eğitimlerini veren eğitmenler ve kursiyerler maske ve tulum hazırlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (MEB-HBÖGM) ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) adına Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GİZ) tarafından Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında dikiş atölyelerindeki ekipman, salgın sürecinde maske ve tulum üretimi için kullanılıyor.

Mutfak atölyelerindeki ekipman ise yemek hizmetinde değerlendiriliyor.

Yenişehir Kaymakamlığı ve Belediyesi de dezenfeksiyon ve malzeme teminiyle projeye destek veriyor.

Konferans salonunun dikiş atölyesine çevrildiği Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde günlük ortalama 300 maske ve 150 tulum üretiliyor.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Özlem Erdem, 17 Haziran 2019'dan bu yana devam eden Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Projesi çerçevesinde geçen yıl aralık ayında başlayan mesleki eğitimlerin oldukça verimli ve etkin bir biçimde devam ettiğini belirtti.

Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitimlerine ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Erdem, "Fakat projemize dahil olan İstanbul Sultangazi ve Zeytinburnu, Denizli Pamukkale, Adıyaman Kahta gibi halk eğitimi merkezleri sağlık çalışanlarımıza destek olmak amaçlı, üretime sosyal mesafeyi koruyarak devam ettiler. Bunlardan biri de Diyarbakır'daki Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi." ifadelerini kullandı.

SGDD-ASAM Proje Koordinatörü Gamze Efe de mart ayının ortasından itibaren koronavirüs salgını sebebiyle bir süre eğitimlerine ara vermek durumunda kaldıklarını, projeye dahil olan 18 halk eğitimi merkezinden bazılarının sağlık çalışanlara destek olmak amaçlı, üretime sosyal mesafeyi koruyarak devam ettiklerini aktardı.

Diyarbakır'daki Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi'nde de yaklaşık 2 aydır PEP Projesinin 4 usta öğreticisinin ve bazı yararlanıcılarının da gönüllü olarak dahil olduğu sınıflarda, dikiş üretimi dersleri için GİZ desteğiyle temin ettikleri makinelerle maske ve tulum üretimi yapıldığını aktaran Efe, "Böyle bir zamanda, hem PEP Projesi personelinin hem de yararlanıcılarımızın özverili bir şekilde hastanelerimize, maske ihtiyacı olan kurumlarımıza destek vermesi ve gönüllü çalışmaya azimle devam etmesi, oldukça gurur verici." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek Haber
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti Haber
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi Haber
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
59 yaşındaki Hakan Peker görücü usulü evliliğe yeşil ışık yaktı: Koronavirüs testi yapılırsa flört edebiliriz
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Brezilyalı futbolcu Tavares'ten Galatasaray itirafı: Beni istediler ama gitmedim
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Koronavirüsü yenen 5 aylık bebek, alkışlarla annesine teslim edildi
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mayıs 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
'Atatürk'ü çok seviyorum' diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
"Atatürk'ü çok seviyorum" diyen muhabbet kuşu, duyanları şaşırtıyor
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Haftalık burç yorumları 18 - 24 Mayıs: Burçlar haftayı nasıl geçirecek?
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sinan Özen Sinem Kobal Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Bülent Uygun Lionel Messi Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Kaza Ankara Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Gönüllüler günde 300 maske, 150 tulum üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:18:30. #1.14#
title