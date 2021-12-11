"Gönüllüler Grubu"ndan Nijer'e 27. kez sağlık yardımı

Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan sağlık yardımlarını götürmek üzere Nijer'e gitti.

Aralarında 8 uzman doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeninin de bulunduğu 34 kişilik grubun Koordinatörü İbrahim Ceylan, İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının ( Tika ) ve Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla Nijer'e gideceklerini kaydetti.

Bölgeye 27. kez sağlık yardımı için gideceklerini, gereken malzemeleri de götürdüklerine anlatan Ceylan, "Cerrahi malzeme ve ilaçlarımızı yanımızda götürüyoruz. 2,5 ton ilaç ve sarf malzemesiyle uçuyoruz. 11 günde 750-800 katarakt ameliyatı, 450 cerrahi ameliyat, yaklaşık 2 bin diş çekimi, yaklaşık bin kulağa müdahale edebiliyoruz. Çektiğimiz ultrason sayısı bin 200 civarında. Bir de 2 çocuk ve normal dahiliyede yaklaşık poliklinik sayımız 7 bin civarında. Çok fazla bekleyen hastamız var." diye konuştu.

Birçok derneğin de çalışmada paydaşları olduğunu belirten Ceylan, başta Sağlık Bakanlığı, TİKA ve THY olmak üzere destekçilere teşekkür etti.

Pasaport kontrolünden geçen grup, THY uçağıyla Niamey'e hareket etti.