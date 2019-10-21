Gönüllüler farkındalık için temizlik yaptı

21.10.2019 10:52

Ağrı'da üniversite öğrencilerinden oluşan 50 kişilik gönüllü grubu, çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Ağrı Devlet Hastanesi çevresini temizledi.

Yeşilay Ağrı Şubesi ve Gençlik Merkezi gönüllülerinden 50 üniversite öğrencisi, kentte çevre temizliğine dikkati çekmek amacıyla Gençlik Merkezi önünde buluştu.

Kendilerine dağıtılan eldiven ve çöp poşetlerini yanlarına alıp Gençlik Merkezi önünden başlayarak yol boyunca Ağrı Devlet Hastanesine kadar yürüyerek çöpleri toplayan gönüllüler, ardından hastane çevresinde temizlik çalışması başlattı.

Hastane bahçesinde ve vatandaşların en çok kullandığı alanlarda çevre temizliği yapan gönüllüler, topladıkları çöpleri poşetlere doldurup bir araya getirdikten sonra etkinliği tamamladı.

Gönüllülerin çevre temizliğini takip eden Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Coşkun Daharlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinlerin çevre temizliği bilinci oluşturduğunu söyledi.

Hastane yönetimi olarak ellerinden geldiğince çevreyi temiz tutmaya çalıştıklarını ancak vatandaşların da çevreyi kirletmemek adına daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Daharlı, "Halkımızın bu konuda daha dikkatli olması lazım. Önceliğimiz kirletmemek olmalıdır. Bu güzergahlar sürekli kullanıldığı için hastane ve çevresinde temizliğe özen gösterilmesi gerekir." dedi.

Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan da bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Etkinliğe 50 arkadaşımız katıldı, Ağrı halkı adına hepsine teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımıza çevre bilincini kazandırabilmek için bu çalışmalara destek veriyoruz ve vatandaşlardan da destek bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA