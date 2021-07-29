Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor
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Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor

Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz aylarda başvuruları başlatılan "Düzce Gönüllüleri Bir Arada" projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi ile Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği (DÜSED) tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz aylarda başvuruları başlatılan "Düzce Gönüllüleri Bir Arada" projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında gönüllülerden oluşturulan 8 kulüp, 6 hafta boyunca hazırlanan program dahilinde 3 Eylül 2021 tarihine kadar birçok faaliyet gerçekleştirecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destekleme Programı tarafından hibe desteği ile hayata geçirilen ve DÜSED ile ortaklaşa hazırlanan, haziran ayında gönüllü başvurularının alınmasının ardından startı verilen proje için Bahçeşehir Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün üst katında oluşturulan merkezde faaliyetler başlatıldı.

2 tematik alanda 8 kulüp eğitimlere başladı

Sokak basketbolundan İngilizce eğitimine, geleneksel sokak oyunlarından bocce'ye, görme engellilere yönelik sesli kitap kulübünden dezavantajlı çocuklara ders desteğine kadar 2 tematik alanda eğitimlere başlayan 8 kulübün 6 haftalık etkinlik takvimi de netleşti. 26 Temmuz Pazartesi günü başlayan eğitim takviminde ilk gün iyilik kulübü, ardından ise etüd, ders çalıştırma konu tekrarı, İngilizce ve okuma-yazma eğitimleri verildi. 27 Temmuz Salı günü ise örgü atölyesi faaliyetlerinin ardından sokak oyunları etkinliği düzenlendi. - DÜZCE

Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor
Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor
Gönüllüler etkinliklerle buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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