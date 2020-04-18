Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı - Haberler
İçişleri Bakanlığı, Akdeniz, Güncel

Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için gönüllüler tarafından ekmek pişirildi, çorba kaynatıldı.

18.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:58
Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için gönüllüler tarafından ekmek pişirildi, çorba kaynatıldı.

Akdeniz Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hafta sonunu evde geçirecek olan ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için Mahalle Evleri'nde çalışan gönüllü kadınlardan oluşan bir ekip aracılığıyla yufka ekmek yaptı ve çorba pişirdi. Hazırlanan binlerce ekmek ve sıcak çorba, ilçe sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.Belediye Başkanı Gültak; Kazanlı Mahalle evinde kurs alan kadınlar ile gönüllülerin katılımıyla kurulan ekip sayesinde, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağı süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için, belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyleyen Başkan Gültak, geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıttıklarını belirtti. Akdeniz Belediyesi bu defa Kazanlı'da bulunan bir ekmek üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tesis içinde ayrıca geçici bir aşevi de kuruldu. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere binlerce ekmek ve de çorba dolusu kaseler hazırlandı.Belediye Başkan Mustafa Gültak, "Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen uyup, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Özellikle de hafta sonu iki gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyalım. Devletimiz, hükümetimiz ve diğer tüm devlet birimleri gibi Akdeniz Belediyemiz de insanlarımız için teyakkuz halinde olacak. Kriz masamız aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı da yaptık. Hiç kimse merak etmesin! Biz sokaklarda olacağız ve tıpkı geçen hafta sonu yaptığımız gibi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza 48 saat boyunca ulaşıp, ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Burada hem örf adetlerimizi unutmayalım hem de kadınlarımızı istihdam edelim dedik. Yapılan ekmekleri ve pişirilen çorbaları vatandaşlarımıza dağıtıyoruz? dedi.

Ekiplerle birlikte ekmek ve çorba dağıtımına katılan Başkan Gültak, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! 31 ile giriş-çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı Haberler
İmamoğlu, ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü'nü görevden aldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İran, İslam Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası'ndan kredi talep etti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Martin Linnes'ten şu şişeleri ile antrenman yaparken Ankara'nın Bağları'nı dinledi
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara yatırılacak
701 bin üreticiye yapılacak 1 milyar 434 milyon liralık buzağı destek ödemeleri, 24 Nisan'da hesaplara...
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Ümit Besen Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Lionel Messi Ergin Ataman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İlaç Nisan Lenfoma Antalya
Şu an buradasınız: Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 19:58:48. #1.14#
title