Gönüllüler çocuklar için çizdi

02.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:43

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çiftlik Devlet Hastanesi Çocuk Polikliniğinde çocukların daha sıcak bir ortamda tedavi görmesi için hastane koridorlarına çizgi film karakterleri çizdi.



Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinin Gönüllü Gençleri çocuklar için yine kolları sıvadı. Güzel Sanatlar bölümü öğrencileri Çiftlik Devlet Hastanesi Koridorlarına çocukların sevdiği çeşitli çizgi filim karakterleri çizdi. Gönüllü gençler hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara balon hediye ederek yüz boyama yaptı. Daha sonra çocuklara okumanın önemini, sporun önemini anlatarak onların gelecekte topluma nasıl faydalı bireyler olabilecekleri konusunda bilgilendirme yaptılar.



Düzenlenen etkinlikle ilgili Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü; " Bakanlığımız 2019 yılında gönüllülük seferberliği ilan etti biz de bu bağlamda çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle köy okullarının ihtiyaçlarında her zaman yanlarında olduk. Gençlik Merkezi Gönüllüleri büyük fedakarlıkla öğrencilerin yardımına koşuyor. Onların heyecanı çabası da bizlere güç veriyor. Bizler de onlara gereken tüm desteği veriyoruz. Bugün Çiftlik Devlet Hastanesinde Çocuk Polikliniğinde Çizgi film Karakterlerinin çizimini yaptık. Orada tedavi gören yavrularımızın kendilerini sevimli, sıcak bir ortamda hissetmelerini arzuladık. Bu etkinlikte görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman insanların gönlüne dokunmaya devam edeceğiz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA