Gönüllüler başkentte köpek barınağı oluşturdu
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Gönüllüler başkentte köpek barınağı oluşturdu

29.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:55
Gönüllüler başkentte köpek barınağı oluşturdu

Başkentte hayvanseverler tarafından oluşturulan köpek barınağında, şiddete uğrayan sokak köpeklerinin bakımı ve tedavisi yapılıyor.

Başkentte hayvanseverler tarafından oluşturulan köpek barınağında, şiddete uğrayan sokak köpeklerinin bakımı ve tedavisi yapılıyor.

Gölbaşı ilçesinde gönüllülerce oluşturulan köpek barınağında AA muhabirine açıklamada bulunan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Levent Uğurlu, barınakta şiddet mağduru hayvanların bulunduğunu aktararak, hayvan hakları konusunda düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Uğurlu, bu konuda bir yasanın çıkarılması gerektiğini ancak zihniyetin de değişmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Maalesef insanlar, hayvanlarla aynı hayatı paylaştığının farkında değil." ifadelerini kullandı.

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Hayvanlarla temasın mutluluk hormonunu yükselttiğini anlatan Uğurlu, "Hayvanlarla beraber bir hayatın içinde olan kişilerde mutluluk hormonu olan endorfin seviyesinin yükseldiği ve bu durumun bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkileri çalışmalarla ortaya konmuştur." diye konuştu.

"Bizim duygularımızla, hayvanlarımızın ise canlarıyla oynanıyor"

Barınakta hayvanlarla ilgilenen Buket Özgünlü de "Hayvanlarımıza uygulanan şiddette hepimiz çok mağduruz. Bizim duygularımızla, hayvanlarımızın ise canlarıyla oynanıyor." dedi.

Hayvansever Berrak Yağmur Düzgöz ise hayvanlara eziyetin psikolojik sorun olduğunun ve hayvanlara şiddet uygulayanların bunu insanlara da uygulayabileceğinin altını çizerek gerekli düzenlemelerin süratle çıkarılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

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