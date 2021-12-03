PERŞEMBE, ORDU (İHA) - Gönüllüler 10 dakikada 15 çuval çöp topladı

ORDU Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen ve öğrencilerin de katıldığı etkinlik ile kısa bir süre içerisinde yaklaşık 15 çuval çöp toplandı.

Perşembe Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Perşembe Belediyesi ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 10 dakika süren etkinlik kapsamında farklı okullardan gelen öğrenciler, daire kurum müdürleri ve öğretmenlerinin de katılımıyla Perşembe ilçesindeki Kacalı Limanı'nda 15 çuval çöp toplayarak, alanı temizlediler.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Perşembe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mikail Giyik, amaçlarının çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü faaliyetleri kapsamında ilçemizde gönüllü gençlerimiz ve daire kurum amirleri ile birlikte çevreye karşı bir duyarlılık oluşturmak ve çocuklarımızın bu konudaki duyarlılığını arttırmak için gönüllü olarak bir etkinlik düzenledik. Hep birlikte ilçemizin Kacalı Limanı'nda çevre temizliği yaptık. Bu gönüllü çalışmamız çocuklarımız ve kentte yaşayan vatandaşlarımız için bir farkındalık oluşturmaya aracı olur. Farklı okullardan toplam 50'ye yakın öğrenci var. Aslında herkes yaşadığı kentte ve çevrede çöplerini kendileri toplamaları ve aslında bu çöp toplama ve temiz tutma işinin kentte yaşayan tüm bireylere ait olduğunu vurgulamak için etkinliği düzenledik" dedi.

Sonrasında ise toplanan çöpler, Perşembe Belediyesi ekipleri tarafından alandan kaldırıldı.