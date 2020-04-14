Gönüllü yüzlerce öğretmen vatandaşların yardımına koşuyor Gönüllü yüzlerce öğretmen vatandaşların yardımına koşuyor Yaşlıların maaşını evine götürüyorlar, AŞ eren hamile kadınların imdadına yetişiyorlar Gaziantep'te görev yapan 2 bini aşkın öğretmenler, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından olmasının ardından "Vefa...

Gönüllü yüzlerce öğretmen vatandaşların yardımına koşuyor

Yaşlıların maaşını evine götürüyorlar, AŞ eren hamile kadınların imdadına yetişiyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'te görev yapan 2 bini aşkın öğretmenler, korona virüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından olmasının ardından "Vefa Destek Grubu'na gönüllü olarak katılarak vatandaşların yardımına koşuyor. Öğretmenler, maaşını çekemeyen yaşlıların maaşını evine götürüyor, ihtiyacı olanların ve aşeren hamile kadınların imdadına yetişiyor.

Türkiye'de etkisini yoğun şekilde sürdüren korona virüs salgını nedeniyle kurum ve kuruluşlar vatandaşın yanında yer almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle okulların tatil olmasının ardından, Gaziantep'teki öğretmenler, valiliğin ve kaymakamlığın oluşturduğu "Vefa Sosyal Destek" grubuna katılarak vatandaşın pek çok ihtiyacını karşılıyor.

Salgın nedeniyle evde oturmak yerine Sosyal Yardımlaş Vakfı'daki çağrı merkezinde ve vefa koordinasyon merkezinde vatandaşın talebini gidermeye çalışan bini aşkın öğretmen, kimi zaman maaşını çekemeyen yaşlıların parasını evine götürüyor, kimi zaman ekmek isteyen vatandaşa ekmek yetiştiriyor, kimi zaman da aşeren hamile kadınların imdadına yetişiyor. Gönüllü öğretmenleri karşılarında gören vatandaşlar ise büyük sevinç yaşıyor.

"İki bine yakın gönüllü öğretmen sahada"

Salgın nedeniyle özellikle evden çıkamayan vatandaşların imdadına yetişmeye çalıştıklarını söyleyen ve iki bine yakın öğretmenin sahada olduğunu vurgulayan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Ülkemiz korona virüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Biz bu süreçte sayın valimizin ve sayın kaymakamımızın direktifleriyle vatandaşa yardım için bir vefa grubu oluşturduk. Bu grubumuzda bini aşkın, hatta iki bine yakın öğretmenimiz gönüllü olarak görev alıyor. Şuan ilçemizdeki her mahallede öğretmenlerimiz sahada ve vatandaşın ihtiyacına yetişiyor. Talep sistemimize bir ihtiyaç düştüğü an öğretmenlerimiz o bölgeye gidiyor. Bu öğretmenlerimiz vatandaşların gıda, maaş ve ekmek gibi her ihtiyacını karşılamaya çalışıyor" dedi.

"Aşeren hamile vatandaşa çilek götürdük"

Gaziantep'te bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Aycan Benli de sahada karşılaştıkları ilginç bir olayı anlatırken, "Okullarımız tatil edildi. Biz de ülkemizin bu zor zamanlarında ihtiyacı olan insanların yanında olmak istedik ve bu süreçte ilginç olayla da yaşadık. Mesela hamile bir vatandaşımız çilek aşermişti. Eşi de yasak nedeniyle sokağa çıkıp alamadığı için kaymakamız Ömer Kalaylı'ya sosyal medyadan eşi için çilek talebinde bulunmuştu. Biz gelen talebe anında cevap vererek valilik tarafından pazarcı esnafından alınan çileklerden aşeren hamile vatandaşımıza ulaştırdık. Biz ülkemizin zor zamanlarında biz öğretmenler olarak vatandaşın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bundan iyi hizmet mi olur"

Yaşı nedeniyle sokağa çıkıp maaşını çekemeyen ve bu nedenle maaşını ayağına kadar getiren öğretmenler ile devlet yetkililerine teşekkür eden Ahmet Yakaryılmaz isimli vatandaş, "Böyle bir hizmet için herkese teşekkür ediyorum. Allah hükümetten de razı olsun. Bundan daha iyi bir hizmet mi olur, herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Evde oturmaktansa topluma faydalı olmak istedik"

Vefa Destek Grubu Çağrı Merkezi'nde gönüllü olarak vatandaşların talebini alan ve bu talepleri sahadaki diğer gönüllülere ulaştıran Matematik Öğretmeni Sümeyra İnan ise, "Burada vatandaşların taleplerini dinleyip, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Onların hayır dualarını almak, bu süreçte en azından onlara yardımcı olduğumuzu göstermek istedik. Yani evimizde oturup, beklemektense topluma faydalı bir şeyler yapabilmek istedik. O yüzden vatandaşların yardım taleplerini karşılıyoruz ve mümkün olduğunca vatandaşın yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA