Gönüllü uzlaştırmacılardan anlamlı yardım

02.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:38

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu gönüllü uzlaştırmacıları bir lisede öğrenim gören engelli öğrenciye yardımda bulundular.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Gönüllü Uzlaştırmacıları Mehmet Semercioğlu, Hacı Şakir Duran, Özge Ersin Eşgünoğlu ve Arslan Üner, bugün beraberlerinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu Yazı İşleri Müdürü Arzu Ayar ile birlikte Tekkeköy Ali Emine Kahvecioğlu Endüstri Meslek Lisesini ziyaret ettiler. Uzlaştırmacılar, okulda öğrenim görmekte olan engelli bir öğrenciye kışlık giyim eşyası ve diğer ihtiyaç malzemesi yardımında bulundular.



Okul Müdürü Orhan Zengin, anlamlı ziyaret ve yardımdan dolayı Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına ve uzlaştırmacılara teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA