Gönüllü usta öğreticiler ve kadınlar günde bin 500 maske üretiyor
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Gönüllü usta öğreticiler ve kadınlar günde bin 500 maske üretiyor

Gönüllü usta öğreticiler ve kadınlar günde bin 500 maske üretiyor
05.05.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:47

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halk eğitim merkezleri bünyesinde oluşturulan atölyelerde maske üretimi başladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni tip korona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halk eğitim merkezleri bünyesinde oluşturulan atölyelerde maske üretimi başladı.

Ahlat Kaymakamlığı ve Ahlat Belediyesinin malzeme desteği sunduğu atölyelerde usta öğreticiler ve gönüllü kadınlar günde bin 500 maske üretiyor. Üretilen maskeler vatandaşlara, esnaflara ve kurumlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Feridun İbrahim ile birlikte Halk Eğitim Merkezinde maske üretim atölyelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Maske üretimi hakkında Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı'dan bilgi alan Kaymakam Erat, maske üretimi yapan bayanlarla da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Covid-19 salgını nedeniyle koruyucu tedbirler kapsamında Ahlat Halk Eğitim Merkezi olarak maske üretimine başladıklarını belirten Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Namık Kemal Dumanlı, "Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sağlanan maske malzemelerini 20 usta öğreticimiz ve gönüllü bayanlarla dikmekteyiz. Özellikle usta öğreticilerimiz 'Biz bize yeteriz' kampanyası çerçevesinde gönüllü olarak maske üretimine iştirak etmişlerdir. Yaklaşık olarak günde bin 500 maske üretip gerekli yerlere dağıtmaktayız. İnşallah bu maske üretimiyle sağlık personelleri başta olmak üzere tüm halkımıza fayda sunacağız. Özellikle bizden desteklerini esirgemeyen Ahlat Kaymakamlığı'na, Ahlat Belediyesine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, Ahlat Halk Eğitimi Merkezi ile Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde görev alan gönüllü usta öğreticilerimize ve gönüllü bayanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ahlat Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticilerinden Ayfer Akçelik de, "Bu covid-19 salgını sürecinde biz de Halk Eğitim Merkezi olarak maske üretimine geçtik. Bu dönemde devletimizin yanında olmak istiyoruz, destek vermek istiyoruz. Usta öğretici arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz. 20 kişi olarak günde bin 500'e yakın bir maske üretimimiz oluyor. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz ve bu süreci de mükemmel bir şekilde atlatacağız" diye konuştu.

"Maske üretimine gönüllü katıldım"

Usta öğreticilerin maske üretimine dışarıdan gönüllü olarak katılan Şahinaz Akgün, "Halk Eğitimi Merkezindeki başlatılan maske üretimine ben de gönüllü olarak katıldım. Devletimiz bizler için her türlü fedakarlığı yapıyor biz de destek olmak için gönüllü olarak bu işe katıldık. Hiç kimse bizi çağırmadı duydum ki maske üretimi var benim de elimden bu iş geldiği için gelip çalışmaya başladım. İnşallah en kısa sürede bu süreci atlatırız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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