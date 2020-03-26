Gönüllü usta öğreticiler sağlık kuruluşları için maske yapıyor Aydın'ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki 16 gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki 16 gönüllü öğretmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu tıbbi maske üretmeye başladı.

Efeler Kaymakamlığı öncülüğünde çalışmalarına başlayan öğretmenler, kurs merkezinde steril hale getirilen ortamda günde yaklaşık 800 tıbbi maske üretiyor.

Yapımı tamamlanan maskeler, gün sonunda Efeler Kaymakamlığında toplanıp, buradan da ihtiyaç duyulan sağlık kuruluşlarına gönderiliyor.

Efeler Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Aytekin Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs pandemisine karşı birlik olunması, herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini belirtti.

"Bir tuğla da bizden olsun." anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Sezgin, şöyle konuştu:

"Gün, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi vatanımıza, asil milletimize hizmet etme günü. Bu çalışmada herhangi karşılık beklemeden görev alan usta öğreticilerimiz en büyük takdiri ve teşekkürü hak ediyor. Onlar sevdiklerinden ayırdıkları zamanla bizlerin yanında oldu. Bizlere güç verdi. Bu milli bir mesele. Bu gönüllülük esasına dayalı bir mesele. Bu hiçbir karşılık beklemeden, ihtiyaçları karşılama noktasında yaptığımız bir çalışmadır. Üzerimize başka görevler düşerse de bunları yapmak için her zaman hazırız."

Hedef 10 bin maske

Usta öğreticilerin 4 katlı, hijyenik ve yıkanabilir maske ürettiğini dile getiren Sezgin, iki top kumaşla pazar günü başlayan çalışmaların aralıksız sürdüğünü, toplamda 10 bin maske üretmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Usta öğreticilerden Nuray Çınar ise bu işi seve seve kabul ettiklerini, ailelerinin de kendilerine destek verdiğini anlattı.

Çınar, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sağlık sektörüne faydalı olabiliriz. Çalışırken kendimi Kurtuluş Savaşı'ndaki annelerimiz gibi hissediyorum. Hiçbir karşılık beklemeden gönülden gelerek, Allah rızası için bu işi yapıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA