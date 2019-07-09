Gönüllü turizm elçileri görev başında

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl 10. kez hayata geçirilen 450 Gönüllü Turizm Elçileri, göreve başladı.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, bugün 450 gönüllü turizm elçisinin bugün göreve başladığını söyledi.

Turan, dünyada yaklaşık 8 milyar insan nüfusunun 1,5 milyarının turizm amacıyla yıl içerisinde hareket halinde olduğunu dile getirerek, bir insan bir yerde 6 aydan fazla kalıyorsa bu kişilere turist denmediğini anlattı.

Ergün Turan, şöyle devam etti:

"Turizm faaliyetinin şu anda dünyadaki hacmi yaklaşık 1 trilyon dolar. Bu rakam, dünya üzerindeki küresel gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde 9'unu oluşturuyor. Yılda 7 trilyon dolarlık dünya üzerinde de bir hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla turizmde gelir yüzde 10 artınca, toplum refahına da bunun yüzde 9 oranında yansıması söz konusu. Dünya üzerinde turizm sektörü yaklaşık 300 milyon kişinin direkt ekmek kapısı. 2002 yılında da dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında Türkiye 17. sıradaydı. Şu anda Türkiye'de 2019 yılında artan rakamlarla beraber dünyada ençok turist çeken 6. sıraya yükselmiş durumdadır. 2018 yılında 40 milyon turist hedefine yaklaşan ülkemiz, 2023 yılında hedefimiz 70 milyon turisttir. Bunun için turistlerin geleceği cazip alanlar yetmiyor, milli bir bilinç ve siyasi bir kararlılıkla turizmi desteklemek ve ülkemize gelen turistlerin memnun ayrılmalarını sağlamak gerekiyor."

İstanbul'un kalbinde yer alan ve Fatih sınırları içerisinde yer alan 10 bin tescilli eser olduğuna dikkati çeken Turan, şehre gelen konukların da sorunsuz geçmesinin şehre olan ilgiyi artıracağını ve gönüllü turizm elçileri gibi projelerinin hayata geçmesini çok önemli bulduğunu söyledi.

İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da, şöyle konuştu:

"İstanbul'a ilk beş ayda İstanbul'a gelen turist sayısı 5 milyon 415 bin 196. 13 milyon 415 bin 314 ise 2018 yılında İstanbul gelen turist sayısı. Verilere bakıldığında İstanbul'un artan bir turizm iğmesi var. Geçtiğimiz yıla oranla artış oranımız ilk 5 aylık verilere göre yüzde 11. Yani hızla artan turizm faaliyeti ile karşı karşıyayız. Ülkemizin 2023 turist hedefi 70 milyon 70 milyar dolar turizm geliri. İstanbul bu hedefin tutturulmasında ana merkezi oluşturuyor. Geçen yıl ve bu seneki verilere baktığımızda Türkiye'de en çok turist alan şehir İstanbul. Dünyada da ilk 10'dayız. Bu rakamı artırmak hepimizin elinde ve sorumluluğundadır. Eğer karşıladığınız her bir yabancı da, İstanbul özel ve millet de özel bir şehirmiş izlenimi uyandırırsanız, memleketi, milletimizi ve şehrimizi hayırla anılır hala getirirseniz, en temel görevinizi yerine yetirmiş olursunuz."

Açılış konuşmalarının ardından 450 gönüllü turizm elçisi törenle göreve başladı. Gönüllü turizm elçisi Ayşenur Taşdelen, "İngilizce, Korece ve Japonca biliyorum. Burada özellikle turistlerin dolandırılmasına karşı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Turistleri dolandırmaya çalışan daha fazla almaya çalışanlar var. Mümkün olduğunca onların önüne geçmek ve turiste yardım etmek için buradayız. Öğrenciyiz, hem de burada kendi dilimizi geliştiriyoruz." diye konuştu.

Gönüllü turizm elçileri

Bu yıl Gönüllü Turizm Elçisi olmak için yaklaşık bin 500 öğrenci başvurdu. Yaşları 14 ile 30 arasında değişen, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan Gönüllü Turizm Elçisi adayları önce yazılı sınava tabii tutuldu. Yazılı sınavda başarılı olanlar, sözlü mülakata girdiler. Her iki sınavı da başarı ile geçen 450 öğrenci Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazandı. 130 kişi de yedek kontenjanından projeye dahil oldu.

Gönüllü Turizm Elçileri Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı olmak üzere toplam 6 bölgede görev alacaklar. Gönüllü Turizm Elçileri İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca, Çince, 7 Eylül Cumartesi gününe kadar turistlere yardımcı olacaklar.

Sahada bir genel koordinatör ve 6 supervisor yer alıyor. Turizm Elçileri saat 10.00-18.00 arası sahada görev yapacak.

Çalışma günleri hafta içi ve hafta sonu grupları olarak ikiye ayrılıyor.

Kaynak: AA