Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi
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Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi

Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildiİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konak İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Damla Gönüllüleri Vakfı ve Spor Toto Teşkilatının paydaşlığıyla hayata geçen 'Gönüllü Son Hasat'...

Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildiİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konak İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Damla Gönüllüleri Vakfı ve Spor Toto Teşkilatının paydaşlığıyla hayata geçen 'Gönüllü Son Hasat' Projesi kapsamında Kaymakamız Sayın Ekrem İNCİ'NİN öncülüğü ve İlçe Protokolünün katılımı ile Selçuk ilçesinde yaklaşık yarım ton şeftali gönüllüler tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Kaynak: Habermetre

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