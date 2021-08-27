Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildi

Gönüllü Son Hasat Gerçekleştirildiİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konak İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Damla Gönüllüleri Vakfı ve Spor Toto Teşkilatının paydaşlığıyla hayata geçen 'Gönüllü Son Hasat'...