Gönüllü siperli maske üretiyor
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Gönüllü siperli maske üretiyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde belediyede çalışan Murtaza Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde destek amacıyla gönüllü olarak siperli maske yapıyor.

Gönüllü siperli maske üretiyor
01.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:32

Elazığ'ın Keban ilçesinde belediyede çalışan Murtaza Fırat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde destek amacıyla gönüllü olarak siperli maske yapıyor.

Keban Belediyesinde muhasebe servisi personeli Murtaza Fırat, siperli maske satın almak isteyen ve üretici firmalar maskenin tanesine 14-15 lira isteyince internette kullanılan malzemelerle ilgili bir araştırma yaptıktan sonra bir siperli maskenin 1 liraya mal olduğunu öğrendi.

Üretimle, maliyet arasında uçurum olduğunu gören Fırat, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ile görüşerek siperli maske yapımı için gönüllü olduğunu söyledi.

Atlı olumlu karşılayınca malzemeler satın alındı ve Fırat, belediyenin boş bir odasında gönüllü olarak siperli maske yapmaya başladı.

Fırat, AA muhabirine, belediyenin boş bir odasında boş zamanlarında hijyen kurallarına uyarak tek başına gönüllü siperli maske yaptığını, ilk etapta 250 adet ürettiğini aktardı.

Siperli maskeleri ihtiyacı olan yerlere vereceklerini aktaran Fırat, "Piyasada bu maskenin tanesine 14 ile 15 lira istiyorlardı. Bunu 1 lira liraya ürettik. Birçok kurum kuruluşa ve vatandaşlara ücretsiz bir şekilde vereceğiz." dedi.

Maskelerin yapımının çok kolay olduğunu, malzemelerin de çok rahat temin edildiğini anlatan Fırat, dileyen herkesin rahat bir şekilde maske yapabileceğini belirtti.

Fırat, "Belediye olarak vatandaşımıza her türlü hizmeti vermekteyiz. Bu şekilde ücretsiz olarak maskelerimizi de dağıtacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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