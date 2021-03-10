Gönüllü sanayiciden temizlik hareketi
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Gönüllü sanayiciden temizlik hareketi

10.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:33
Gönüllü sanayiciden temizlik hareketi

İlk ve orta okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin daha steril ortamlarda bulunmasını amaçlayan Bursalı sanayici, Sağlık Bakanlığı onaylı hazırlattığı binlerce koli dezenfektan maddesini ücretsiz olarak okullara dağıttı.

İlk ve orta okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin daha steril ortamlarda bulunmasını amaçlayan Bursalı sanayici, Sağlık Bakanlığı onaylı hazırlattığı binlerce koli dezenfektan maddesini ücretsiz olarak okullara dağıttı.

Hayatın sadece çalışmak ve kazanmaktan ibaret olmadığı ilkesiyle yola çıktıklarını belirten Acarhoroz Holding Grup Başkanı Serdar Acarhoroz, "Bu anlamda yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerimize bir yenisini daha eklemenin sevinci içerisindeyiz. Gelinen noktada yaşadığımız pandemi sürecinde yüz yüze eğitime geçilmesi sebebiyle okullarımızda sterilizasyon çok daha önemli hale geldi. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimize verilmek üzere Sağlık Bakanlığından onaylı binlerce koli el dezenfektanlarını okullarımızda dağıtımını gerçekleştirdik" dedi. - BURSA

Gönüllü sanayiciden temizlik hareketi
Gönüllü sanayiciden temizlik hareketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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