Gönüllü Sağlıkçılar Sınıra Uğurlandı

Konya Sağlık Müdürlüğünde görevli 18 sağlık çalışanı gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekatına destek olmak için Suriye sınırındaki Kilis'e gitti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesinde terörle mücadele için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatına gönüllü destek olmak isteyen İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki 2'si doktor 18 sağlık çalışanı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde görevlileri (UMKE) düzenlenen törenle Kilis'e uğurlandı.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, sağlık ekiplerinin gönüllü göreve talip olduğunu söyledi. Mehmet Koç, "Bu bizim milli geleneğimiz. Çanakkale'den beri sağlıkçılar her zaman Türk ordumuzun yanında olmuştur. Dünyada da bunu göstermişlerdir. Yaklaşık iki yıldır oradaki kargaşa içinde hiç doktor ve sağlıkçı göremeyen oranın vatandaşlarına da bu ekiplerimiz hizmet vereceklerdir. Biz daha önce iki ambulans ve iki ekibimizi göndermiştik. Hepsi gönüllülüğe dayalı ve istekli bir şekilde bu göreve talip oldu. Biz onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

"Mehmetçikle aramızda güzel bir bağ oluştu"

Ekip adına konuşan UMKE Sorumlusu Ömer Göksu, daha önce Fırat Kalkanı Operasyonunda da görev aldıklarını belirtti. Göksu, "Daha önce biz Şırnak, Cizre, İdil operasyonlarının içinde bizzat görev yaptık. Yine Fırat Kalkanında görev aldık. Arkadaşlar artık bu işi kanıksadılar. Arkadaşlarımızın Mehmetçik ile aralarında güzel bir bağ oluştu. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bizim orada yaptığımız görev askerlerin yaptığı görevden daha fazla abartılacak bir şey değil. Ama hepsi gönüllü hepsi coşkulu" diye konuştu.

Sağlık çalışanları törene katılanlarla vedalaşarak yola çıktı. Konya UMKE ekibine Aksaray ve Karaman'dan 4 sağlık çalışanının 1 araçla birlikte dahil olacağı öğrenildi. - KONYA