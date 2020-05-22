Gönüllü palyaçolardan çocuklara bayram hediyesi Mersin'de gönüllü palyaçolar, Ramazan Bayramı öncesinde kapı kapı dolaşarak çocuklara bayramlık ve oyuncak hediye ediyor.

Mersin'de gönüllü palyaçolar, Ramazan Bayramı öncesinde kapı kapı dolaşarak çocuklara bayramlık ve oyuncak hediye ediyor.

Kentte sosyal medya üzerinden bir araya gelip çeşitli etkinliklerde gösteriler yapan Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bunlara ara verip yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahipleri için erzak toplayıp dağıtan palyaçolar, bayram öncesinde de çocukların yüzünü güldürüyor.

Palyaçolar, kapı kapı dolaşıp evlerinde ziyaret ettiği çocuklara, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen bayramlık, oyuncak ve sürpriz hediyeler dağıtıyor.

Maske ve eldiven takıp Kovid-19 tedbirlerine de uyan palyaçolar, çocuklara hediyelerini sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, müzikler eşliğinde veriyor.

Mersin Gönüllü Palyaçolar Grubu Başkanı Aysel Sevilgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle etkinliklerine ara vermelerine rağmen içlerindeki "palyaço sevgisini" sürdürdüklerini söyledi.

Ramazanda ihtiyaç sahiplerine yardım kolisiyle destek olmaya çalıştıklarını anlatan Sevilgen, yaklaşık 200 kişinin yer aldığı ekiple, 505 aileye erzak yardımında bulunduklarını ifade etti.

Sevilgen, 5 yıldır evlerin kapılarını çalarak, çocuklara oyuncak ve bayramlık dağıttıklarını belirterek, "Bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm çocuklar evde kalacak. Bayrama sayılı günler kala bayramlıklarımızı çocuklara ulaştırmak için sahaya çıktık." dedi.

Hediyelerin çocuklara gruplar halindeki palyaçolar tarafından evlerde verildiğini anlatan Sevilgen, şöyle konuştu:

"Evlere koronavirüs salgını nedeniyle girmiyoruz. Aileler bu süreçte onların yanında olduğumuz için çok mutlu. Çocuklarının mutluluğu en başta anne ve babaları sevindiriyor. Biz de çok huzurlu şekilde uyuyoruz. Çocukların mutluluğu bizim için her şeyden önemli. Önceliğimiz her zaman çocuklar."

Gönüllü palyaçolardan Enver Aydemir de çocukların hediye dağıtımı sırasında çok sevindiğini, ayrım yapmadan herkese ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Emel Alış, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nı evde geçirecek çocuklara sürpriz hediyeler dağıtarak onları mutlu ettiklerini belirtti.

İsmail Bektaş da çocukların mutluluğu için cadde cadde, sokak sokak gezdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA