Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
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Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Güncel

Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle çocukların bayramı buruk geçirmesine izin vermedi.

Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği etkinlikle çocukların bayramı buruk geçirmesine izin vermedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl korona virüsünün gölgesinde biraz buruk kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evlerinde kutlayan çocuklar ebeveynlerinin hazırladığı oyun ve etkinliklerle vakit geçirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çocukların bayramında onları yalnız bırakmadı. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa Gönüllü Palyaçolar ekibi ile birlikte sokak sokak dolaşarak çocuklara 23 Nisan çocuk bayramını yaşattılar. Sokaklarında sanat otobüsünü gören çocuklar soluğu balkonlarda aldı. Alkışlar ve balonlarla kendileri için gerçekleştirilen gösterileri izlediler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukları bu özel günde yalnız bırakmamak adına sanat otobüsü ve palyaço ekibi ile beraber sokaklara misafir olarak yanlarında getirdikleri çeşitli hediye, balon ve Türk Bayraklarını çocuklara hediye ettiler. Şanlıurfa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel olarak düşünülen sanat tırı ile etkinliklerden dolayı çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Şanlıurfa Gönüllü Palyaçolar Başkanı Rabia Alişanoğlu,"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile ortak düzenlediğimiz bu etkinliği çocuklarımıza özel olarak planladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını buruk geçirmesinler diye palyaçolar olarak elimizden geleni yaptık. Yüzlerinde bir tebessüm olabildiysek ne mutlu bize bu vesile ile Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederim" diye konuştu.

Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı
Gönüllü palyaçolar sanat otobüsüyle 23 Nisan Çocuk Bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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