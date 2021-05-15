Gönüllü palyaçolar kırsaldaki çocuklara bayram sürprizi yaptı

Gönüllü palyaçolar kırsaldaki çocuklara bayram sürprizi yaptı Palyaçolar çocuklar için yollara düştü Şanlıurfa'da gönüllülerden oluşan bir grup genç, giydikleri palyaço kıyafetleriyle yollara düşüp kırsalda yaşayan çocuklara bayram sürprizi yaptı.