: Gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyorlar

22.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:12

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araya gelen hayvanseverler, topladıkları yardımlarla sokaktaki kedi ve köpekleri besliyor.

Çankaya Mahallesi ve çevresinde kış aylarında yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi ve köpekler için hayvanseverler yardım kampanyası başlattı.

Çeşitli hayvan dernekleri, belediyeler ve iş insanlarının destek verdiği kampanyayla 250 kedi ve köpeğe mama, et ve tavuk kırıntısı alındı.

Daha sonra aldıkları bu yiyecekleri bir kamyonete yükleyen hayırseverler, kedi ve köpeklerin yoğun olarak bulunduğu yerlere haftanın belirli günleri bu yiyecekleri bırakmaya başladı.

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan hayvansever Tuğba Gökyiğit (23), hayvanlara kendisinin 2 yıldır tek başına baktığını söyledi.

Daha sonra bunu hayvan dernekleriyle paylaştığını ve onlar aracılığıyla yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Gökyiğit, bu sayede çok sayıda insanın katılım sağladığını aktardı.

Sosyal medyada gördüğü ve etkilendiği bir hayvansever sayesinde bu projeye başladığını dile getiren Gökyiğit, şu an birçok hayvana ulaşabildiklerini kaydetti.

İskenderun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı ve Hayvanları Yaşatma Hakları Konfederasyonu Denetleme Başkanı Mine Altay da hayvansever gençler sayesinde bu kampanyaya destek verdiklerini ifade etti.

Çok sayıda köpeğin aç kalmaktan kurtarıldığının altını çizen Altay, destek olanlara teşekkür etti.

Hatay Doğa ve Yaşam Derneği Başkanı Sinem Karaahmetli ise kendilerinin de palet ve battaniye toplama kampanyası düzenlediklerini, amaçlarının köpekler için uygun bir arazide onlara sığınak alan yapmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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