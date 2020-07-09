Gönüllü olarak sahiplendiği sokak hayvanlarını klimalı, vantilatörlü odalarda besliyor Antalya'nın Serik ilçesinde restoran işleten Melek Denizer, sahiplendiği sokak hayvanlarına kucak açtı.

Antalya'nın Serik ilçesinde restoran işleten Melek Denizer, sahiplendiği sokak hayvanlarına kucak açtı. Hayvanlar için adeta çiftlik kuran Denizer, "Kışkırtmadığınız zaman aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar. Bunu gönüllü yapıyoruz, hiç kimseden de bir beklentimiz yok. Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz" dedi.

5-6 sene önce sokak hayvanlarını sahiplenip bakmaya başladıklarını ve sonunda eşi ile birlikte onların daha rahat edeceği bir alan oluşturmaya karar verdiklerini söyleyen Melek Denizer, köpeklere günlük 2-3 tane tavuk alıp pirinç pilavıyla karıştırdıklarını, ayrıca kuru mama ile beslediklerini söyledi. Hayvanların bakımının maliyetlerinin günlük 100-150 lirayı bulduğunu, ameliyatları ve hayvan hastanesine yapılan masraflar hariç yıllık 10 bin lirayı bulduğunu söyleyen Denizer, kedilerin olduğu yere vantilatör, köpeklerin bulunduğu yere klima ve vantilatör yerleştirdi. Kışın ise hayvanlar elektrikli sobanın altında yatıyor.

Köpekler için yazın sıcaklarda serinleyebilsinler diye bir de havuz yapan Denizer, her sabah saat 06.00'da eşi ile birlikte gelip hayvanları besledikten sonra iş yerine geçiyor. Klimaları ve vantilatörleri sürekli çalışan sokak hayvanları için akşam çiftliğe tekrar gelen Melek Denizer, hayvanların kaldığı alanların temizliklerini yapıp evine gidiyor.

Sokak hayvanları için gönüllü olarak çalıştığını, kimseden bir destekte beklemediğini söyleyen Melek Denizer, "Köpeklerin ve kedilerin aynı yerde yaşadığını herkese göstermeye çalışıyoruz. Bu da insanlarımızdan kaynaklanıyor. Kışkırtmadan aynı ortamda kucak kucağa yatıyorlar, yaşıyorlar" diye konuştu.

Hayvan beslemenin çok güzel bir duygu olduğunu belirten Denizer, "Mesela sahiplendiği hayvana bakamayan insanlar oluyor, getiriyor bakıyoruz. 'Barınağa bırakacağız' diyorlar. Biz de bırakmayın, biz elimizden geldiği kadarıyla bakarız diyoruz. Çok güzel bir duygu, insan vazgeçemiyor. Vazgeçmeyi de düşünmüyoruz. Kimseden de bir beklentimiz yok" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA