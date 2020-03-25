Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar
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Düziçi

Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar

Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmen ve usta öğreticileri Düziçi Devlet Hastanesi için maske ve ameliyat önlüğü dikimine başladı.

25.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:03
Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar

Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmen ve usta öğreticileri Düziçi Devlet Hastanesi için maske ve ameliyat önlüğü dikimine başladı.

Düziçi Devlet Hastanesinin talebi doğrultusunda kendi aralarında organize olan Düziçi Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu öğretmen ve usta öğreticileri, tamamen gönüllü olarak Düziçi Devlet Hastanesi için maske ve tmeliyat önlüğü dikimine başladı.

20 kişiden oluşan grup akşama kadar yaklaşık 100 maske ve 50 ameliyat önlüğü dikiyor. Usta öğreticilerden Kezban Baz "Salgın dolayısıyla kurslarımız kapanmış bizde boş kalmıştık. Korona virüs salgını dolayısıyla bizde devletimiz için ne yapabiliriz diye düşünürken tam bu sırada Düziçi Devlet Hastanesinin kursumuzdan böyle bir talebi olduğunu öğrendik. ve hiç düşünmeden gönüllü bir şekilde hem de hiçbir ücret almadan bu işi yapabileceğimizi belirterek işe koyulduk. Hastane yetkilileri malzemeleri kendileri temin ettiler. Bizde bunları maske ve ameliyat önlüğü olarak dikip teslim ediyoruz. Gönüllü olarak burada 20 öğretmen ve usta öğretici olarak sabah 09.00'dan akşam saat 16.00'ya kadar çalışıyoruz. Böyle zorlu süreçlerde ülkemiz ve milletimiz için bir şeyler yapmak gerçekten tarifi imkansız bir mutluluk. İnşallah bu hastalıktan dünya biran önce kurtulur da tekrar eski günlerimize döneriz" dedi.

Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar

Kaynak: İHA

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Gönüllü olarak maske ve ameliyat önlüğü dikiyorlar

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