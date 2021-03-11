Gönüllü olarak doğadan çöp toplayan akademisyen çevresine örnek oluyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Dr. Ali Sevilmiş, doğa hassasiyeti nedeniyle mesai saatinden sonra aracıyla mesire alanlarını geziyor, doğaya atılan çöpleri tek tek topluyor.

Sevilmiş, kimi zaman tek başına kimi zaman da arkadaşlarıyla topladığı çöpleri, geri dönüşüm için belirlenen alanlara bırakıyor.

Sevilmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerdeki çöpü alıp poşetin içerisine koyup çöp konteynerine atmasının kendisini psikolojik olarak iyi geldiğini söyledi.

Tabiatı çok sevdiğini belirten Sevilmiş, "Yaklaşık bir yıldır bireysel olarak kişisel aracımla mesaiden sonra gelerek çöpleri toplamaya başladım. İnanın çok rahatladım. Tek kişi olarak bile bir değişime konu olmam beni rahatlatıyor. Herkese de tavsiyem toplamazsanız bile en azından toprağa kesinlikle çöp atmayın. Çünkü bu topraklar, bizim yarınlarımız, çocuklarımız için önemli. Attığımız bir poşet ya da ufacık bir pislik yarın toprağımızı pisletecek veya suyumuza karışacak." ifadelerini kullandı.

Sevilmiş, kendisini gören çevresindekilerin de çöp toplamaya başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Ben bir eğitmenim, öğrencilerimden olumlu dönüşler aldım. Etrafımdaki birçok kişi, ben çöp toplamaya başladıktan sonra bana katılmaya başladı. Örneğin, dersime on dakika geç giren bir öğrenciye şöyle bir ceza uygulamaya başladım, bir yeri temizle öncesini ve sonrasını çek, bana at, yapmak istemiyorsan bir daha derse geç kalma gibi bir esprisine çalışma da yaptım. Öğrencilerimi ve çevremdekileri bu konuda bilinçlendirdiğimi düşünüyorum. Etrafımızdaki herkesin çöpü atmaması gerekiyor. Bunu alışkanlık haline getirmesi gerekiyor."

"150 metrekare bir alanda 150 poşet çöp topladım"

Çöp toplarken fazla sayıda bebek bezi bulduğunu belirten Sevilmiş, şöyle devam etti:

"Çöp toplarken ufacık bir alanda 150 metrekare bir alanda 150 poşet çöp topladım. Bu kirletmede maksimumu yakaladığımızın bir örneğidir. Ormanlık alanlarda çok fazla çocuk bezi gibi şeylerle karşılaştım. Çöp toplarken yanıma gelip 'Abi torba var mı bizde toplayalım' diyen kişiler de oluyor. Halktan bazılarının bu konuda bilinçli olduğu konusunda bize mesaj veriyor. Bireysel olarak bu olayı başlattım. Herkes bu konuda azami hassasiyet gösterirse, toplayamazsa bile yere çöp atmasa bu bizim yarınlarımız için çok önemli diye düşünüyorum."

Sevilmiş'in çalışmasına katılan öğretmen Fatih Bilgiç ise çöp toplayarak stresini attığını dile getirerek, "Doğada çok fazla çöp kirliliği var. Bu beni üzüyor. Öğretmen olarak görevim sadece çocuklara ders anlatmak değil. Bir sosyal sorumluluk olarak çöp toplayarak onları bilinçlendirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal