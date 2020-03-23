Gönüllü öğretmenler; sağlık çalışanları için 80 bin maske üretecek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Gönüllü öğretmenler; sağlık çalışanları için 80 bin maske üretecek - Haberler
Zonguldak, Güncel

Gönüllü öğretmenler; sağlık çalışanları için 80 bin maske üretecek

Zonguldak'ta halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan öğretmenler; sağlık çalışanları için gönüllü olarak 80 bin maske üretiminde kolları sıvadı.

23.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:34
Gönüllü öğretmenler; sağlık çalışanları için 80 bin maske üretecek

Zonguldak'ta halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan öğretmenler; sağlık çalışanları için gönüllü olarak 80 bin maske üretiminde kolları sıvadı.

Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticileri, Zonguldak Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve maske üretim firması MFA'nın destekleriyle maske üretimine başladı.

Gönüllü usta öğreticilerinin nöbetleşe olarak üreteceği 80 bin adet maske; korona virüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak temin edilecek. Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, "Bunu Valilik, il Milli Eğitim Müdürlüğü ve biz sosyal sorumluluk projesi olarak yapalım. Zonguldak'ta sağlık çalışanlarına bizim desteğimiz olsun. Bu da çok güzel bir fikir. Bize 80 bin adetlik maske üretimi için, firma malzeme vereceğini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüştük. Bu çalışmalarımıza başladık. Usta öğreticilerimizle bunu görüştük. Sağ olsun elimizden ne geliyorsa yaparız dedik. Günde bin adet rahat üretimi yapabileceğiz. Diğer sınıfı da makinelerle beraber açmayı düşünüyoruz. 27 usta öğreticimiz var. Hepsi dönüşümlü olarak kısa sürede bunu bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin korona virüsle mücadelede en az etkilenmesi için çalıştıklarını ifade eden usta öğretici Kadriye Yılmaz, "Dünyada çok büyük bir salgın var. Türkiye bunu en az zararla geçiştirsin diye sosyal sorumluluk projesinde olmaktan çok keyifliyiz. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise "Doğrusu içinde bulunduğumuz şartları herkes biliyor. Maske ihtiyacı her şeyden öne çıkıyor. Maske kullanımının da belli kuralları var. Herkes maske takacak diye bir şey yok. Takması gerekenlerin takması, takması gerekmeyenlerin takmaması gerekiyor. Ama bu tıbbi maske. Sağlıkçılarımızın kullanacağı maske. Buna her halükarda ihtiyacımız var. Dışarıdan temin ediyorduk. Günün mevzusu maske üreticilerinin bir kısım gayrimeşru davranışlarından şikayet ediyor ana haber bültenleri. Bizim tam tersine şehrin medarı iftarı kuruluşumuz bütün dünyaya maske üretip satıyor. Türkiye için de üretimlerini yoğunlaştırdılar. Ama bu kalem onlar için basit bir iş. Onların üretim skalasında bu yer almıyor. Böyle bir ihtiyaç olunca maske deyince onlar devreye girdi. Gönüllü olarak malzemelerini verebileceklerini söylediler. Maske üretimine önce hastanelerde başladık. Orada ufak çapla üretim devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi de bu işi yaparız dediler. Yapmaya da başladılar. Maske için ilk etapta firma malzemeyi verecek. Üretimini biz yapacağız. Sağlık kuruluşlarına bunları bedelsiz vereceğiz. Onlar da kullanacaklar. Maske ihtiyacı devam ederse Halk Eğitim kuruluşlarımız da bu işi öğrenmiş. Sistemini kurmuş olacaklar. İleride ihtiyaç devam ederse üretimini devam ettirebiliriz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak Haberler
900 bin kişinin yaşadığı ilçede 7 bin aileye biner TL dağıtılacak
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında Haberler
Türkiye, bu saate kilitlendi! Gözler, Bakan Koca'nın açıklamasında
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Annesini kaybeden oyuncu Orhan Aydın, virüs nedeniyle cenaze töreninde önlem aldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı
Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem...
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Uzaktan eğitimin ilk gününde çocuklara izletilen görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı
Camdan düşen oyuncağının ardından aşağıya atlayarak hayatını kaybeden çocuğun ölümü ile ilgili soruşturma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kız kardeşini kaybeden Kılıçdaroğlu'nu arayarak taziyelerini iletti
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle aç kalan köpekler, birbirlerini yemeye başladı
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Yüksek yargıda görev değişimi: Yargıtay ve Danıştay başkanlığı için Çarşamba günü seçim yapılacak
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Son dakika: İspanya'da Başbakan Yardımcısı, solunum rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir
Uzman isim 'Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir' deyip maddeleri tek tek sıraladı
Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Yalın Ender Saraç Serra Yılmaz Muhterem Nur
Spor Falcao Ünal Karaman Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Servet Yardımcı
Daha Fazla Mart Adana Polis Wuhan
Şu an buradasınız: Gönüllü öğretmenler; sağlık çalışanları için 80 bin maske üretecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 16:45:05. #1.15#
title