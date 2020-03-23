Gönüllü öğretmenler; sağlık çalışanları için 80 bin maske üretecek Zonguldak'ta halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan öğretmenler; sağlık çalışanları için gönüllü olarak 80 bin maske üretiminde kolları sıvadı.

Zonguldak'ta halk eğitim merkezinde usta öğreticilik yapan öğretmenler; sağlık çalışanları için gönüllü olarak 80 bin maske üretiminde kolları sıvadı.

Fatih Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu usta öğreticileri, Zonguldak Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve maske üretim firması MFA'nın destekleriyle maske üretimine başladı.

Gönüllü usta öğreticilerinin nöbetleşe olarak üreteceği 80 bin adet maske; korona virüs ile mücadele veren sağlık çalışanlarına ücretsiz olarak temin edilecek. Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, "Bunu Valilik, il Milli Eğitim Müdürlüğü ve biz sosyal sorumluluk projesi olarak yapalım. Zonguldak'ta sağlık çalışanlarına bizim desteğimiz olsun. Bu da çok güzel bir fikir. Bize 80 bin adetlik maske üretimi için, firma malzeme vereceğini söyledi. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile görüştük. Bu çalışmalarımıza başladık. Usta öğreticilerimizle bunu görüştük. Sağ olsun elimizden ne geliyorsa yaparız dedik. Günde bin adet rahat üretimi yapabileceğiz. Diğer sınıfı da makinelerle beraber açmayı düşünüyoruz. 27 usta öğreticimiz var. Hepsi dönüşümlü olarak kısa sürede bunu bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin korona virüsle mücadelede en az etkilenmesi için çalıştıklarını ifade eden usta öğretici Kadriye Yılmaz, "Dünyada çok büyük bir salgın var. Türkiye bunu en az zararla geçiştirsin diye sosyal sorumluluk projesinde olmaktan çok keyifliyiz. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Faydalı olabiliyorsak ne mutlu" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise "Doğrusu içinde bulunduğumuz şartları herkes biliyor. Maske ihtiyacı her şeyden öne çıkıyor. Maske kullanımının da belli kuralları var. Herkes maske takacak diye bir şey yok. Takması gerekenlerin takması, takması gerekmeyenlerin takmaması gerekiyor. Ama bu tıbbi maske. Sağlıkçılarımızın kullanacağı maske. Buna her halükarda ihtiyacımız var. Dışarıdan temin ediyorduk. Günün mevzusu maske üreticilerinin bir kısım gayrimeşru davranışlarından şikayet ediyor ana haber bültenleri. Bizim tam tersine şehrin medarı iftarı kuruluşumuz bütün dünyaya maske üretip satıyor. Türkiye için de üretimlerini yoğunlaştırdılar. Ama bu kalem onlar için basit bir iş. Onların üretim skalasında bu yer almıyor. Böyle bir ihtiyaç olunca maske deyince onlar devreye girdi. Gönüllü olarak malzemelerini verebileceklerini söylediler. Maske üretimine önce hastanelerde başladık. Orada ufak çapla üretim devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi de bu işi yaparız dediler. Yapmaya da başladılar. Maske için ilk etapta firma malzemeyi verecek. Üretimini biz yapacağız. Sağlık kuruluşlarına bunları bedelsiz vereceğiz. Onlar da kullanacaklar. Maske ihtiyacı devam ederse Halk Eğitim kuruluşlarımız da bu işi öğrenmiş. Sistemini kurmuş olacaklar. İleride ihtiyaç devam ederse üretimini devam ettirebiliriz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA