Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor
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Koronavirüs, Keskin

Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor 'Hijyen kahramanları' temizlik malzemesi ihtiyacı için gece gündüz çalışıyor Okullar tatil fakat onlar salgına karşı çalışıyor Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak;

14.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:51
Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

'Hijyen kahramanları' temizlik malzemesi ihtiyacı için gece gündüz çalışıyor

Okullar tatil fakat onlar salgına karşı çalışıyor

Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak;

"Günlük 10 tonu rahatlıkla çıkarabiliyoruz"

"Önceliğimiz bu süreçte Covid-19 nedeniyle dezenfekte ürünler"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir meslek lisesindeki gönüllü öğretmenler el birliğiyle günlük 10 ton dezenfektan ve 11 çeşit temizlik deterjanı üretimi yapıyor.

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ihtiyaç duyulan dezenfektanın üretimi için meslek lisesindeki kimya öğretmenleri gönüllü olarak kolları sıvadı. Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı öğretmenleri, büyük bir özveriyle salgına karşı günlük 10 ton kapasiteyle dezenfektan üretiyor. Buradaki ürünlerle İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile kamu kurum ve kuruluşlarına dezenfektan desteği veriliyor. Üretilen dezenfektanlar birçok bakteri ve virüse karşı etkili ve sağlık açısından da hiçbir sakıncası bulunmuyor. Öte yandan burada sıvı sabun, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu gibi 11 çeşit temizlik malzemesi üretimi de yapılıyor.

"Günlük 10 tonu rahatlıkla çıkarabiliyoruz"

Son dönemde çalışmalara ağırlık verdiklerini ve günlük 10 ton dezenfektan üretebildiklerini belirten Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Çakmak, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Çakmak, şunları kaydetti:

"Keskin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini Kimya Atölyesi için Mart ayında döner sermaye iznimizi aldık. Üretimlere başladık. Önceliğimizi tabi ki içinde bulunduğumuz durumdan dolayı önceliğimizi hijyen ürünlerine verdik. Günde 10 tona kadar dezenfektan üretimimiz var. Sipariş olduğu takdirde günde 10 tonu rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Bunun yanında yine çamaşır suyumuz var. Yüzey temizleyicimiz var. Konsantre dezenfektan ve klorlu çamaşır suyumuz var. Önceliğimiz bu süreçte Covid-19 nedeniyle dezenfekte ürünler. Gönüllü öğretmenlerimiz çalışıyor alan şefiyle birlikte. Öğrencilerimiz henüz döner sermaye kapsamında çalışamıyor. 20 yaş sokağa çıkma yasağı olduğundan öğrencilerimizi getiremiyoruz. 3 arkadaşımız sağ olsun gece gündüz demeden üretime devam ediyorlar."

"Dezenfektan üretimine ağırlık verdik"

Yaklaşık 11 tane deterjan ürettiklerini ifade eden Okul Müdürü Ebru Yürekseven, "Çamaşır suyu, klorlu çamaşır suyu, yüzey temizleyici, sıvı sabun, bulaşık deterjanı gibi çok ürünümüz var. Fakat bu salgın sebebiyle dezenfektan üretimine biz ağırlık verdik. İlerleyen aşamalarda da tabi bu ürün çeşidimiz artacaktır. İlk önceliğimiz devlet kurumları. Özellikle sağlık kurumları ve çalışanlarına hizmet ediyoruz. Birçok kurumumuzu biz karşıladık. Maddi durumdan yoksun olanların evlerini ilaçladık" şeklinde konuştu.

Gönüllü öğretmenler günde 10 ton dezenfektan üretiyor

Kaynak: İHA

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