Gönüllü Öğretmenler Dezavantajlı Öğrencilere Rehber Oldu - Kars

Kars'ta, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle belirlenen dezavantajlı öğrenciler için başlatılan mentorlük (rehberlik) programıyla gönüllü öğretmenler, öğrencilerin sıkıntılarını gideriyor.



Kars Valiliğince kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla Kaleiçi Mahallesi'nde açılan Kalem Kitap Kahve Evi, vatandaşlar ve öğrencileri ağırlarken aynı zamanda bazı projelere de ev sahipliği yapıyor.



SERKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğince tespit edilen öğrenciler, evlerinden alınarak "Kalem Kitap Kahve Evi"ne getirildi. Gönüllü öğretmenler rehberliğinde öğrenciler okuma etkinliği ve çeşitli aktiviteler yaparak güzel vakit geçiyor.



Her gönüllü öğretmen, Kalem Kitap Kahve Evi'ne getirerek rehberlik yaptığı 2 öğrenciyle yakından ilgilenip her türlü sorununa çözüm getiriyor.



SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, gazetecilere yaptığı açıklamada, SERKA olarak bu yıl öğrencilerle daha yoğun şekilde ilgilenmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu mentorlük sistemiyle dezavantajlı ya da başarısı iyi olmayan öğrencilerimizi öğretmenleriyle görüşerek tespit ettik." dedi.



Öğrencileri evlerinden aldıklarını anlatan Kapu, "Öğrencileri, Kalem Kitap ve Kahve Evi'nde ağırlıyoruz. Burada her bir öğrenciye bir partner temin ederek onun ekonomik, sosyal, akademik başarısının artması için yardımcı olacak program uyguluyoruz. Bu uygulamanın, öğrencilerin akademik başarısının artırılması ve sosyal gelişiminin sağlanmasında etkili olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



Kapu, ortalama 3 yıl sürecek uygulamayı Ardahan, Iğdır, Ağrı'da da uygulamayı planladıklarını sözlerine ekledi.



Gönüllü eğitmenlerden Polye Dölemenci ise mentorlük programına yeni başladıklarını belirterek, "Öğrencilerimizle bugün ilk etapta tanışma ortamı gerçekleştirdik, daha sonraki günlerimizde öğrencilerimizle kitap okuma etkinlikleri, sinema günleri gibi birçok aktivite planlıyoruz." dedi.



Böylece öğrencilerin eksikliklerini saptayacaklarını anlatan Dölemenci, "Mentor olarak birebir ilgilendiğimiz öğrencilerle sohbet ederek ilk etapta onlara ait bilgileri not ettik ve bu anlamda çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadesini kullandı.