Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor
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Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor

İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner - Haberler | Güncel

Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor Batman'ın Gercüş ilçesinde bir grup öğretmen, ders saatleri dışında köy okullarını gezerek çocukları müzikle buluşturuyor.

Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde bir grup öğretmen, ders saatleri dışında köy okullarını gezerek çocukları müzikle buluşturuyor.

Gercüş ilçesinde görevli öğretmenler ve okul yöneticileri bir araya gelerek ilçeye bağlı Nurlu köyüne gidip öğrencileri müzikle buluşturdular. Burada müzik eşliğinde öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler, hem çalıp hem söyleyerek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Öğrenciler, ilk defa karşılaştıkları enstrümanlarla öğretmenlere eşlik etme fırsatı yakaladı.

Öğrenciler, kendilerini ziyaret eden öğretmenlere teşekkür etti.

Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor
Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor
Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor
Gönüllü öğretmenler çocukları müzikle buluşturuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhan Öner

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