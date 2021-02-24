GAZİANTEP - Gönüllü öğrenciler omuz omuza verip 19 köy okulunu renklendirdi

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Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönülleri, hazırladıkları "Okulum Rengarenk Projesi" kapsamında 19 köy okulunu boyadı.

Bakanlığın onayıyla 2019 yılının ekim ayında hayata geçirilen "Okulum Rengarenk Projesi" kapsamında ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kaymakamlıklarla iletişime geçen 25 gönüllü, tespit ettikleri köy okullarına gidiyor, okulları boyuyor, resimler ve çizgi film karakterleri çiziyor.

Edebiyat, tarih, teknolojik temalı birbirinden farklı konseptleri okulların duvarına yansıtan gençler, hem çocukları mutlu ediyor hem de okulları yeniliyor.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllüler aracılığıyla köy okullarındaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmek, onları mutlu etmek istediklerini söyledi.

Daha çok çocuğa ulaşıp, hayallerine ışık tutmak istediklerine dikkati çeken Özbay, "Ulaştığımız tüm köy okullarımıza birer tane de kütüphane yapıp, içlerini kitapla doldurup çocuklarımızın kullanımına açmak istiyoruz. Gönüllüler aracılığıyla köy okullarındaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmek, onlara mutluluk verebilmek, yüzlerini güldürebilmek istiyoruz." dedi.

Okullarda okuyan çocukların kendilerini mutlulukla ve heyecanla karşıladıklarını ifade eden Özbay, şunları kaydetti:

"Bizler kalbimizdeki en güçlü bağların bir ucunu hep küçük yaşlarda bağladık. Okulum Rengarenk Projesi soluk duvarların renklenmesinden ziyade taze kalplerin güzellikler, gönüllülük ile renklenmesini hedefliyor. Her okul yeni bir liman, her limanda kazanılacak onlarca güzel yürek var. Lakin bu limanları gezen geminin içindeki kalpleri unutmamak gerekir, o kalpler ki hem bizlere gelecek hem de geleceğe ışık oluyorlar. Gönüllü olmak bir sebat işi, bu gençler bu işi çok iyi yapıyor. Bizlerin kalbine de umut tohumları serpiyor."

"Belki buradan bir çocuk İHA, SİHA üretir"

Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi Fatma Nur Ceviz, okulları renklendirdikleri için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Çocuklara renkli bir dünya bırakmak istiyoruz. O yüzden her yere renkler bırakıyoruz. Umarım bu heyecanımız, mutluluğumuz çok uzun süre devam eder." diye konuştu.

Öğrencilerden Selçuk Ateş, 1,5 yıldır projede yer aldığını ve ilk günkü heyecanla çalışmalarına devam ettiğini anlatarak, "Çocukların ihtiyaçlarına göre kitap desteği sağlıyoruz. Yaptığımız resimlerle çocukları özendirmek istiyoruz. 7-8 saat boyama yapıyoruz. Öğretici oyunlar oynuyoruz. Projemizi yapmaya devam edeceğiz, daha çok çocuğa ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Coğrafya bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Kaplan da 6 yıldır gönüllü faaliyetlerin içerisinde yer aldığını, "Okulum Rengarenk Projesi"yle de çocukların hayallerine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

Çocukların ufuklarını açmak istediklerine dikkati çeken Kaplan, şöyle konuştu:

"İhtiyaç durumuna göre okulları belirliyoruz. Eksiklikleri tespit ediyoruz. Bir hafta kadar çizimlerimizi hazırlıyoruz, fizibilite çalışmaları hazırlıyoruz. Öğretmenlerle iletişime geçiyoruz ve gönüllü arkadaşlarla okulları renklendiriyoruz. Her okulumuzda farklı konseptler yapıyoruz. Bir okulumuza teknolojik bir çizim yaptık. Teknoloji üzerine yaptığımız çizimlerde çocukların ufuklarını açmak, yeni şeyler hayal etmelerini sağlamak istiyoruz. TEKNOFEST 2020 yılında Gaziantep'te düzenlendi. Anadolu'dan açılan ışıkla çocukların hayallerini genişletmek istedik. TEKNOFEST logolarının çizimlerini yaptık. Belki buradan bir çocuk İHA, SİHA üretir. Ülkemizin milli teknoloji hamlesinde yer alır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal